Respuestas por 250 pesos y tips para hacer trampa en el examen de admisión de la UNAM 2026

El video de un joven se hizo viral donde explícitamente invita y menciona cómo hacer trampa en el examen de admisión en línea de la UNAM. Este clip se hizo viral en redes sociales.

Hay distintas hipótesis sobre filtración de respuestas. Durante la aplicación de las pruebas de la UNAM se detectaron posibles filtraciones, repetición de preguntas y venta de respuestas en chats de preparación.

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Padres y estudiantes exigen a la universidad que investigue a fondo y sancione a los tramposos en lugar de invalidar los resultados de todos los participantes.