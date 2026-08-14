¿Tu hijo tiene mal rendimiento escolar? Podría ser un problema de la vista que pasa desapercibido

Un bajo rendimiento escolar o problemas de aprendizaje en los niños suelen estar relacionados con complicaciones visuales que pasan desapercibidas, ya que no siempre manifiestan visión borrosa. Durante una entrevista con el especialista en función visual Luis de Velasco en Hechos AM, se destacó que más del 80% de lo que se aprende ingresa a través del sistema visual, por lo que es fundamental realizar valoraciones funcionales y completas desde temprana edad.

Entre las señales de alerta a las que los padres deben prestar atención se encuentran el parpadeo constante, ojos rojos, dolores de cabeza frecuentes y la dificultad para enfocar o realizar seguimientos oculares. Asimismo, el uso excesivo de pantallas y dispositivos móviles a corta distancia no es un mito, pues fomenta la adaptación del ojo y acelera el desarrollo de miopía en los menores.

Para cuidar la salud visual, el experto recomendó aplicar la regla del 20-20-20, limitar el tiempo frente a pantallas a menos de una hora al día e incentivar las actividades al aire libre. Detectar y atender cualquier anomalía a tiempo evita que se confunda con un problema cognitivo y facilita notablemente el proceso de lectura y aprendizaje escolar.

