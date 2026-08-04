Fin al mérito académico en escoltas escolares: La nueva medida de equidad que divide a padres y expertos

Para el próximo ciclo escolar, la Guía Operativa para escuelas de la Ciudad de México introduce un cambio radical en las ceremonias cívicas: la conformación de la escolta escolar dejará de ser un reconocimiento a los alumnos con los mejores promedios y pasará a ser una dinámica rotativa.

Bajo el argumento de priorizar la equidad y permitir que estudiantes de todos los grupos participen, la nueva disposición busca convertir estos actos en espacios de aprendizaje incluyentes; sin embargo, la medida ha provocado la baja en ventas de comerciantes de uniformes y un intenso debate entre padres de familia, divididos entre quienes ven una oportunidad motivacional para alumnos con bajo rendimiento y quienes consideran que se elimina el incentivo al esfuerzo académico.

Por su parte, pedagogos y especialistas en psicología advierten serias complicaciones logísticas y conceptuales tras la implementación de este formato. Académicos de la Universidad Panamericana y de la UNAM señalaron que la instrucción técnica para rendir honores a los símbolos patrios requiere un entrenamiento especializado que demanda tiempo y disciplina continua, además de advertir que sustituir el mérito por un sistema rotativo similar al azar tampoco garantiza una distribución equitativa para toda la matrícula escolar. Ante la falta de certezas sobre su operación, la comunidad educativa aguarda el inicio de las clases para evaluar el impacto real de esta reestructuración.

