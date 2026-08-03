Examen control de la UNAM: Integrante de la Comisión Técnica explica a quiénes se aplicará y cómo funcionará | VIDEO
Tras el anuncio de que se aplicará un examen control para el ingreso a la UNAM, surgieron muchas dudas respecto al plan para el ciclo 2026-2027; experta aclara todas las dudas.
Tras las irregularidades detectadas en la prueba de admisión en línea, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, aplicará un examen de control a cerca de 58 mil aspirantes para dar certeza al proceso sin alterar el inicio del ciclo escolar.
En entrevista para Hechos AM, Alma Maldonado, integrante de la Comisión Técnica de la UNAM, aclaró que no se repetirá el proceso desde cero, por lo que los jóvenes no tendrán que registrarse ni pagar nuevamente.
Puntos importantes sobre el examen de control:
- Aspirantes convocados: La verificación se aplicará únicamente a quienes ya habían recibido su aviso de aceptación y a quienes alcanzaron puntajes dentro de los rangos históricos, 2021-2026, dejando fuera a cerca de 100 mil aspirantes.
- Análisis futuro: Las fallas en la modalidad en línea se evaluarán en una segunda etapa, mientras que el uso o descarte de Inteligencia Artificial para próximas convocatorias aún está en discusión y dependerá de la decisión del rector.