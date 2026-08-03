Examen control de la UNAM: Integrante de la Comisión Técnica explica a quiénes se aplicará y cómo funcionará | VIDEO

Tras las irregularidades detectadas en la prueba de admisión en línea, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, aplicará un examen de control a cerca de 58 mil aspirantes para dar certeza al proceso sin alterar el inicio del ciclo escolar.

En entrevista para Hechos AM, Alma Maldonado, integrante de la Comisión Técnica de la UNAM, aclaró que no se repetirá el proceso desde cero, por lo que los jóvenes no tendrán que registrarse ni pagar nuevamente.

Puntos importantes sobre el examen de control:

