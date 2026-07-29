De ver ‘Cars’ a los 6 años a competir en EU: Santiago Cruz, el piloto de 18 años que va tras la NASCAR
Santiago Cruz, piloto mexicano de 18 años, se va a EU tras su paso por Trucks México Series para acercarse a su sueño en NASCAR. Conoce su historia.
El sueño de un niño de seis años ya lo puede ver de cerca un joven de 18 años. Santiago Cruz comenzó su objetivo de ser piloto luego de ser un gran fan de Cars, la película y ahora está muy cerca de la NASCAR así lo contó para Hechos AM.
Años más tarde y tras dos años de pausa por la pandemia manejó para una serie de carreras en distintas categorías como la Trucks México Series, que es la antesala de NASCAR México. Santiago se va a Estados Unidos para coomenzar un paso más hacia su sueño.
“A todos los mexicanos yo les quiero decir que sigan este sueño. Yo sé que ustedes ven a varios pilotos que ya la rompieron en Fórmula 1, como Checo Pérez, pero atrás de eso hay muchos pilotos peleando por llegar a las máximas categorías”, cierra el joven.