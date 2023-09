El 14 de octubre ocurrirá el eclipse solar 2023 y también el 8 de abril del 2024, uno anular y otro total que se podrán observar desde nuestro país. Y, ojo aquí, no se podrá observar otro eclipse total en México hasta dentro de 28 años.

Los eclipses solares son eventos astronómicos que causan gran emoción y curiosidad; debido a esto, muchas veces se recurre a métodos que pueden poner en peligro la vista. Es muy importante recalcar que el Sol emite una gran cantidad de radiación, sin embargo, el ojo humano percibe una pequeña fracción de los tipos de radiación que existen.

#Video ¿Sabías que en 2024 tendrá lugar el próximo eclipse total solar en México? Éste y más datos a continuación. #Eclipse2017: pic.twitter.com/TgOgoTm0Ra — UNAM (@UNAM_MX) August 21, 2017

¿Cómo ver de forma segura el eclipse solar de octubre?

Métodos seguros

El proceso de observación de los eclipses tarda horas en suceder. Por ejemplo, para el caso del eclipse del 14 octubre comenzará a observarse desde las 9:45 de la mañana; cerca de las 11:25 a.m. comenzará a observarse la anularidad por un lapso de varios minutos -dependiendo de la zona donde nos encontremos-, y terminará pasadas las 13:00 h, por lo que recomendamos apreciar este fenómeno por intervalos.

Observación directa con filtros

Para observar un eclipse solar de una manera segura, se necesitan lentes con filtros especiales que bloquean los rayos solares y que cuentan con la certificación ISO 12312-2 (que filtran el 99,999% de la luz solar). Estos lentes son seguros siempre y cuando se sigan al pie de la letra sus indicaciones de uso, ya que no se debe pasar más de 30 segundos seguidos viendo hacia el Sol, posteriormente es necesario descansar la vista varios minutos antes de volverlos a utilizar.

También es posible usar un cristal de soldador, pero debe ser específicamente del grado 14. En este caso, lo recomendable es no mirar más de diez segundos el eclipse. Aquí el riesgo está en que las personas deben cerciorarse de que realmente el filtro tenga el grado requerido y que no tenga rayaduras. Si no se tiene la seguridad del número de referencia que tiene, lo mejor es no usarlo.

Observación directa con telescopios, cámaras, celulares o binoculares con filtros

Existen filtros especiales para telescopios o binoculares que bloquean el 99% de la luz solar, y que pueden adaptarse a cualquier telescopio. Por ejemplo, los filtros H-Alfa elimina la luz solar en su totalidad, e incluso se puede ver la superficie del Sol o las protuberancias solares. También es posible adquirir filtros Mylar con los que es posible ver una imagen natural blanca de la superficie Sol. En el caso de las cámaras fotográficas o teléfonos celulares es posible adaptar algunos de estos filtros, pero es importante tener precaución ya que sin los filtros adecuados los rayos del sol pueden dañar los sistemas ópticos y electrónicos.

Observación indirecta con telescopios o binoculares

Esta forma permite ver el eclipse por medio de proyección, los instrumentos se colocan en un tripié y en lugar de observar a través del ocular, éste proyectará el eclipse a través de una hoja blanca o pared blanca, a fin de que más personas puedan verlo. En el caso de los binoculares se debe tapar un lente para solo utilizar uno. Es muy importante saber que en ningún momento se puede mirar por alguno de estos lentes, ya que los telescopios y binoculares centran la luz y sería muy peligroso para nuestra vista.



Proyecciones indirectas del eclipse

Si no se cuenta con lentes especiales, telescopios o binoculares, existen diversos métodos seguros de observación, proyectando indirectamente la luz del Sol. El método más sencillo es realizar un agujero pequeño en una hoja de cartón y sostenerla frente al Sol justo antes del eclipse. De espaldas al Sol, se debe enfocar la luz que atraviesa el agujero pequeño hacia otra hoja de cartón que esté detrás del agujero para que pueda ver la luz solar proyectada sobre la segunda hoja de cartón. A medida que ocurra el eclipse, podrá ver cómo la luz solar es bloqueada por un círculo oscuro (la sombra de la Luna).

Otro método muy sencillo y económico que recomendamos realizar con los alumnos es elaborar una cámara oscura con cajas de cartón, tijeras, papel aluminio, hojas blancas y cinta. Con esta caja se podrá ver la sombra y el movimiento del eclipse.

Al alcance de un clic

También es posible ver este eclipse desde diversas plataformas en Internet. En general, las transmisiones de los eclipses se pueden ver gracias a la transmisión en directo desde la cuenta oficial de la NASA TV en YouTube.

Así que ya lo sabes, si quieres ver el próximo eclipse solar del 14 de octubre, asegúrate de que tus alumnos, pero también tus familiares y amistades estén preparados.

¿Por qué no podemos exponernos a ver el eclipse solar directamente?

No podemos ver los rayos infrarrojos o los ultravioleta, pero el hecho de que no podamos verlos, no quiere decir que no tengan efectos sobre nuestro cuerpo. Sabemos que los rayos del sol pueden dañar las células de la piel y, con el paso del tiempo, terminar desembocando en la aparición de melanomas o incluso derivar en un cáncer de piel. Y si hablamos de nuestros ojos, si observamos directamente al Sol, la luz se concentrará en la retina, y esta se puede dañar en diferentes niveles, dependiendo de la intensidad y del tiempo de exposición.

Los daños pueden ir desde la irritación en los ojos, ardor, enrojecimiento, la visión borrosa, hasta la formación de cataratas o la quemadura de córnea o retina, provocando ceguera parcial o total irreversible. Y aunque pudiera pensarse que cuando hay un eclipse solar es más seguro ver hacia el Sol, ya que la luz disminuye por el paso de la Luna, lo cierto es que los efectos de la luz solar sobre nuestros ojos se acumulan a lo largo de la vida y pueden tener un efecto permanente.

Por desgracia, cuando se acerca la fecha de un eclipse solar, mucha gente quiere observarlo sin tener los medios adecuados y ahí es donde vienen las improvisaciones o el uso de métodos inadecuados, que pueden generar los problemas que ya mencionamos. Es por ello que en preparación al eclipse anular solar que veremos el 14 de octubre de 2023 y el eclipse parcial del 8 de abril de 2024, compartimos algunas recomendaciones básicas para compartir con alumnos, familiares y amistades y hacer de estas fechas una fiesta astronómica.