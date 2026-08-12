¿Terremoto en Colombia despertó volcán de lodo? La verdad detrás de la erupción en San Pedro de Urabá

Un volcán de lodo hizo erupción el pasado martes 11 de agosto 2026, en la vereda Molinillo, ubicada en San Pedro de Urabá, un fenómeno que generó alarma en la comunidad rural, debido a que ocurrió un día después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, pero ¿tiene alguna relación con el sismo?

La actividad del volcán de lodo no dejó personas lesionadas ni viviendas afectadas.

Sismo vs. Volcán de Lodo: Distancia y datos clave del evento

La erupción del volcán de lodo en San Pedro de Urabá, Antioquia, ocurrió a una distancia aproximada de 365 kilómetros en línea recta al norte del epicentro del destructor sismo de magnitud 7.4, localizado en San José del Palmar (Chocó).

Este par de eventos naturales simultáneos en Colombia ha encendido las alertas de los geólogos debido a la transferencia de ondas sísmicas de un punto a otro.

Las ondas sísmicas del terremoto desestabilizaron el diapiros de lodo, provocando daños estructurales en la región de Antioquia, mientras el epicentro en Chocó reportó múltiples afectaciones en viviendas. Para más información, consulte las fuentes geológicas oficiales de Antioquia y Chocó.

¿Existe una conexión real entre el terremoto y la erupción en Urabá?

La respuesta es sí. Sí existe un vínculo físico real sustentado geológicamente; sin embargo, los expertos aclaran que el terremoto no creo el volcán de lodo, sino que actuó como un detonante mecánico inmediato.

A diferencia de los volcanes convencionales de lava, las formaciones en Urabá son estructuras de diapirismo de lodo, es decir, son acumulaciones subterráneas de agua, arcilla y gases presurizados como el metano.

Por ello, los científicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y de Corpourabá explican la conexión a través de los siguientes factores determinantes:

