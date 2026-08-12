¿Qué pasó con Tasia Fortune? Investigan la muerte de una mujer hallada ahorcada en un árbol en Mississippi

La muerte de Tasia Fortune, una mujer de 9 años, es investigada por las autoridades de Jackson, Mississippi, luego de que su cuerpo fuera encontrado ahorcado en el patio trasero de una casa abandonada. La policía aún no ha señalado si considera sospechosa su muerte y espera los resultados de la autopsia para determinar la causa de su fallecimiento.

Localizan el cuerpo de Fortune en una casa abandonada en Mississippi

Una semana después del hallazgo del cuerpo de la joven, familiares y personas cercanas colocaron un altar de color rosa y blanco en el patio trasero donde fue localizada .

En el lugar encontraron bolsas de papas y botellas de plástico. La entrada de la casa permanecía abierta de par en par, con una lona, una colchoneta y otros objetos afuera del exterior.

El cuerpo de Fortune se encuentra bajo la custodia de la Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de su muerte.

La madre de Tasia, Christy Spivey, declaró a un medio informativo que vio a su hija por última vez el 26 de julio. La joven era madre de cuatro hijos. Su madre la describió como una mujer cariñosa que no mostraba ningún comportamiento inusual.

¿Qué dice la policía sobre la muerte de Fortune?

La policía de Jackson no ha dado a conocer si hay algún sospechoso o alguien que pueda dar pistas sobre la muerte de la joven.

De acuerdo con medios locales, un hombre que fue entrevistado dijo haber discutido con Fortune, pero negó haber tenido participación alguna en su muerte.

TASIA FORTUNE💜💜 29 years old, found hanging in a tree behind a vacant house in Mississippi‼️ A Mother, Daughter, Sister, Friend, & so so much more‼️💜 Please help by praying her family receives justice, answers, healing, & comfort🙏🙏🙏 pic.twitter.com/MAVIm4xcpE — Dani holloway (@Daniholloway3) August 9, 2026

La congresista estadounidense Delia C. Ramirez, representante del distrito 3 de Illinois, expresó su preocupación por el caso y señaló que "demasiadas familias negras están de luto por seres queridos asesinados y por "circunstancias misteriosas"". También pidió investigaciones exhaustivas e independientes y afirmó que las familais merecen respuestas.

The care and services that Americans and veterans rely on were delayed and disrupted because of Elon Musk and DOGE’s recklessness.



Spreading lies and creating chaos is the definition of fraud and inefficiency. Everyone involved in DOGE must be held accountable. https://t.co/VL2cKukCJm — Congresswoman Delia C. Ramirez (@repdeliaramirez) August 11, 2026

La investigación continúa abierta mientras las autoridades esperan los resultados de la autopsia, que permitirán establecer la causa de la muerte de Tasia Fortune.