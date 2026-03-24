Ecocidio en Veracruz: Las playas y lagunas que agonizan por el derrame en el Golfo

La mancha negra por el derrame de hidrocarburo no se queda en el mar. Avanza. Llega a la arena, se mete en las lagunas y se queda atrapada entre raíces de manglar mientras el olor se vuelve parte del aire en comunidades de Veracruz.

El derrame en el Golfo de México ya no sólo contamina playas. También está alcanzando lagunas, zonas de pesca y ecosistemas clave donde el crudo sigue apareciendo días después, sin que haya una explicación clara sobre su origen o control.

Lo que no te cuentan, lo estamos mapeando juntos.

​Ante la falta de transparencia, la unión hace la fuerza. 🤝 La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, Greenpeace México y comunidades locales nos hemos aliado para crear una herramienta de vigilancia ciudadana sin precedente pic.twitter.com/noSOeqvLRp — Greenpeace México (@greenpeacemx) March 24, 2026

En medio de lo que sucede, pobladores denuncian que el problema no se ha contenido y que la limpieza avanza lento, mientras la afectación crece: hay fauna cubierta de petróleo, actividad pesquera detenida y personas expuestas directamente al hidrocarburo.

El derrame en el Golfo ya alcanzó playas, lagunas y manglares de Veracruz

Los primeros reportes surgieron a inicios de marzo en comunidades del sur de Veracruz, donde pescadores y prestadores de servicios turísticos comenzaron a documentar manchas y residuos de hidrocarburo en la costa.

Con el paso de los días, las denuncias dejaron de concentrarse sólo en playas y comenzaron a señalar afectaciones en cuerpos lagunares como la Laguna del Ostión, una de las principales zonas donde se concentra la pesca local.

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El daño que crece tierra adentro

Organizaciones y habitantes de la zona advirtieron que el derrame golpea áreas sensibles, además de playas de anidación y zonas lagunares. Según Greenpeace y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México la contaminación se extiende desde Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

La preocupación crece porque el hidrocarburo no impacta a todos los ecosistemas de la misma forma. En lagunas y manglares, puede permanecer adherido a raíces, sedimentos y orillas, prolongando la afectación. En arrecifes y playas, el daño también alcanza a especies, reproducción y cadenas alimenticias.

Comunidades denuncian abandono y riesgos para la salud

Pobladores del sur de Veracruz denunciaron, además, abandono institucional, afectaciones a la pesca y riesgos a la salud por la exposición al hidrocarburo. En varias localidades, la limpieza sigue sin concluir pese a la cercanía de Semana Santa, una temporada que normalmente representa importantes ingresos para zonas costeras y turísticas.

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Los reportes de medios locales ya hablan de especies afectadas, cuerpos de agua contaminados y rastros de esta 'mancha negra' en nuevas zonas del litoral veracruzano.

El problema, además, se ha extendido hacia municipios donde la actividad pesquera y la salud ambiental dependen de lagunas y humedales.

El ecocidio en Veracruz crece

A tres semanas del inicio del derrame, con playas contaminadas, lagunas bajo presión, manglares afectados y pescadores sin respuestas claras, el derrame en el Golfo se convirtió en una crisis ambiental, social y económica para Veracruz.

Ya no se trata sólo de manchas en la orilla: el crudo entró a ecosistemas sensibles y a la vida cotidiana de comunidades que siguen esperando responsables y acciones de contención reales.