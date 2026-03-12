¡Sigue el desastre ambiental en Veracruz! Crudo llega a Catemaco y amenaza la temporada de Cuaresma

El paraíso de Los Tuxtlas está bajo una mancha negra que no deja de crecer. Lo que empezó como un reporte aislado de crudo en el sur de Veracruz, hoy se ha convertido en una emergencia ambiental que ya recorrió más de 230 kilómetros de costa.

Desde Catemaco hasta Alvarado, los pescadores están sacando redes bañadas en chapopote, mientras que el discurso oficial de la gobernadora Rocío Nahle parece navegar en aguas muy distintas a la realidad que se vive en las playas, donde el crudo ya amenaza con arruinar la temporada de Cuaresma y el desove de tortugas.

Catemaco y Sontecomapan: El crudo toca el paraíso

La región de Los Tuxtlas recivió una noticia devastadora. Joselito Leal Zacarías, director de Medio Ambiente en Catemaco, confirmó que el hidrocarburo ya está presente en todo su litoral. En zonas como la Barra de Sontecomapan, el crudo ya se solidificó en enormes trozos de “chapopote”, incluyendo uno que pesa cerca de una tonelada.

En Playa Carrizal, el panorama es viscoso y gelatinoso, cubriendo al menos 500 metros de arena y dejando las redes de los pescadores completamente inservibles.

Tortugas en peligro y redes destruidas en Veracruz

La crisis no es solo visual, es una bomba de tiempo para la fauna marina. Ricardo Yépez, protector ambiental, advierte que el hidrocarburo ya se esparció por zonas que funcionan como campamentos tortugueros.

Entre junio y julio, tres especies de tortugas marinas llegan a estas playas a desovar, y encontrarse con un suelo contaminado por este material viscoso podría ser fatal para la especie. Los especialistas ya evalúan el daño en “El Jicacal”, buscando proteger a los animales del avance de esta mancha química.

¿Qué pasa en México? 🇲🇽



Derrame de hidrocarburo contamina costas de sur de Veracruz y Sánchez Magallanes, Tabasco, en plena Cuaresma; los pescadores cubiertos de crudo exigen explicación oficial; además, imágenes revelan presunto sepelio de "El Mencho" en #Jalisco bajo fuerte… pic.twitter.com/PXzlXcVCJE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

Rocío Nahle y su discurso ante la crisis ambiental por crudo en Veracruz

A pesar de la evidencia en video de los pescadores y los reportes de directores municipales, la gobernadora Rocío Nahle ha insistido en que “afortunadamente no hay presencia” de hidrocarburo en Alvarado o Catemaco. Mientras ella lanza teorías sobre supuestas “chapopoteras” naturales, los habitantes de Pajapan cuentan una historia distinta con 14 mil afectados.

La falta de acciones directas del gobierno estatal ha dejado al sector pesquero con pérdidas superiores a los 100 mil pesos por embarcación, sin que el apoyo oficial se asome por la costa.

Arrecifes bajo amenaza y una Cuaresma en riesgo

La mancha no se detiene y ya alcanzó el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Biólogos como Marcos Rangel expresan su preocupación, pues no se sabe si el derrame es continuo, lo que podría matar las zonas bajas del arrecife. Por otro lado, los líderes pesqueros como Bernardo Hernández están desesperados; la corrida de Cuaresma, donde capturan peto y sierra, está a la vuelta de la esquina.

Si el pescado sale contaminado, la economía de miles de familias se irá a pique justo antes de las vacaciones de Semana Santa.

Una semana y no hay respuestas...



A siete días del derrame de hidrocarburo en las costas de Veracruz, la mancha de combustible sigue avanzando y ya afecta zonas pesqueras y playas.



Pescadores alertan sobre fragmentos de chapopote, mientras crece la preocupación por el impacto… pic.twitter.com/KM6L7b8XBF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026

Una crisis activa que avanza hacia el norte de Veracruz

Desde el primer reporte el 2 de marzo en Pajapan, el crudo ha avanzado implacable hacia el norte del estado. Al día 10 de marzo, el impacto ya llegó al Puerto de Veracruz y Alvarado. Con más de 200 kilómetros de litoral afectados, la incertidumbre reina en el sector turístico y pesquero.

Mientras las dependencias federales intentan contener el desastre, el estado se mantiene como observador de una mancha que amenaza con opacar una de las épocas más importantes para el bolsillo de los veracruzanos.