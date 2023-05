Ed Sheeran triunfa en juicio por plagio en Estados Unidos

El éxito “Thinking Out Loud” de 2014 de la estrella británica del pop Ed Sheeran no copió ilegalmente la clásica canción “Let’s Get It On” de 1973 de Marvin Gaye, así lo decidió el jueves un jurado de un tribunal federal de Manhattan.

El jurado determinó que los herederos del compositor de “Let’s Get It On”, Ed Townsend, no habían demostrado que Ed Sheeran, su discográfica Warner Music Group WMG.O y su editor musical Sony Music Publishing hubieran infringido sus derechos de autor sobre la canción de Gaye.

El famoso Ed Sheeran abrazó a sus abogados en la sala tras la lectura del veredicto tras recibir la buena noticia.

La demanda contra Ed Sheeran

Los herederos de Townsend demandaron a Ed Sheeran por infracción de derechos de autor en 2017, alegando que “Thinking Out Loud” copiaba el “corazón” de la canción de Gaye, incluyendo su melodía, armonía y ritmo. Los abogados de Sheeran argumentaron que cualquier similitud entre las canciones implica “bloques de construcción” musicales básicos que no pueden ser objeto de derechos de autor.

En su declaración durante el juicio, Ed Sheeran negó las acusaciones de infracción de derechos de autor.

“Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo menosprecie”. Ed Sheeran/Cantautor

Ed Sheeran tocó en el estrado la progresión de acordes de “Thinking Out Loud” y cantó la letra inicial: “Cuando tus piernas ya no funcionan como antes”. Ed Sheeran afirmó que su amiga y colaboradora Amy Wadge empezó a rasguear los acordes de la canción durante una visita a su casa en Inglaterra, y que colaboraron en la letra.

Ben Crump, abogado que representa a los herederos, dijo a los juradosque Ed Sheeran confesó efectivamente haber copiado la canción de Gaye cuando la interpretó en concierto e hizo una mezcla con “Thinking Out Loud”.

Ed Sheeran testificó que los cantantes suelen realizar este tipo de mezclas, y que en otras ocasiones había combinado su canción con “Crazy Love” de Van Morrison y “I Will Always Love You” de Dolly Parton.

Los abogados de los herederos de Townsend no respondieron inmediatamente a una petición de comentarios tras el veredicto.

Ed Sheraan has won the Thinking Out Loud copyright case!! pic.twitter.com/qgMxfv5Cgj — EgbaOghene Oghifo (@Edrico_Fedrico) May 4, 2023

Gaye, quien murió en 1984, colaboró con Townsend, quien falleció en 2003, para escribir “Let’s Get It On”, tema que encabezó las listas de Billboard. “Thinking Out Loud”, de Ed Sheeran, alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot 100 en 2015.

Los demandantes pedían una parte de las ganancias de “Thinking Out Loud”. Los herederos dijeron en una presentación judicial que recibieron de Townsend el 22% de la parte del escritor de la canción de Gaye.

Demandas similares contra Ed Sheeran

Hay dos demandas similares pendientes contra Ed Sheeran en Manhattan, interpuestas por Structured Asset Sales LLC del banquero de inversiones y creador de los bonos de celebridades David Pullman, que también posee derechos de autor sobre la canción de Gaye.

Ed Sheeran ganó un juicio en Londres el año pasado en otro caso de derechos de autor sobre su éxito “Shape of You”. Los herederos de Gaye ganaron un importante veredicto en 2015 cuando un jurado de Los Ángeles determinó que la canción de Robin Thicke y Pharrell Williams “Blurred Lines” copiaba “Got to Give It Up” de Gaye.