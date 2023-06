Libre Edgar Tungüí Rodríguez, ex titular de Obras de la CDMX

Quedó libre el ex titular de Obras y ex comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación en la administración pasada del gobierno capitalino, Edgar Tungüí Rodríguez, en cumplimiento a un amparo, le fue modificada la medida cautelar de prisión preventiva a firma semanal, no podrá salir del país ya que le retuvieron su pasaporte y además, presentar el pago de una garantía económica. Sin embargo, el proceso que enfrenta por uso ilegal de atribuciones y facultades continúa su curso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lo acusa de autorizar de manera irregular recursos por más de 200 millones de pesos para reconstruir predios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Tungüí Rodríguez se encontraba preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el cual abandonó la madrugada del jueves, en donde permaneció desde mayo de 2021 cuando fue detenido en España y trasladado la capital mexicana para enfrentar a la justicia.

Edgar Tungüí Rodríguez, fue localizado en España, en abril de 2021 e ingresado enmayo del mismo año al Reclusorio Norte. El exsecretario de Obras de la capital mexicana contaba con tres órdenes de aprehensión en su contra acusado de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades, solicitadas y obtenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Tungüi Rodríguez, fue Comisionado para la Reconstrucción de la CDMX, y de acuerdo con las indagatorias presuntamente autorizó el otorgamiento de apoyos económicos para personas afectadas por el sismo de septiembre de 2017, sin haber reunido los requisitos establecidos en los “lineamientos para otorgar el apoyo en reconstrucción de viviendas en conjuntos habitacionales y edificios de uso multifamiliar afectados.