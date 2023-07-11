Edgars Rinkevics, quien desde hace ya muchos años se desempeñó como ministro de relaciones exteriores de Letonia, se convirtió en el primer jefe de Estado abiertamente gay de la Unión Europea.

En su discurso de investidura ante el Parlamento de Letonia (Saeima), que lo eligió desde el pasado 31 de mayo, Edgars Rinkevics, señaló que utilizará sus limitados poderes para influir en la legislación, además de que formará a la opinión pública, con el objetivo de hacer de Letonia sea una nación más inclusiva e igualitaria.

Valsts prezidents @edgarsrinkevics par pirmo ārvalstu vizīti Igaunijā: “Latviju un Igauniju vieno lieliskas attiecības. Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos ir ļoti svarīgi padziļināt sadarbību starp tuvākajiem kaimiņiem un sabiedrotajiem, kas Latvijai nepārprotami ir Igaunija.” pic.twitter.com/Zvk5QkltLv — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) July 10, 2023

Presidente de Letonia trabajará en inclusión e igualdad en su país

Edgars Rinkevics fue ministro de relaciones Exteriores de Letonia desde el año 2011 y así trabajó hasta su dimisión oficial que se realizó el pasado viernes siete de julio de 2023. Cabe señalar que Rinkevics hizo pública su orientación sexual desde el mes de noviembre del año 2014.

En materia de política exterior, Edgars Rinkevics dijo que: "Letonia defenderá una OTAN fuerte y efectiva, la Unión Europea, un orden internacional basado en el derecho y una estrecha cooperación con nuestros amigos y aliados. Seguiremos apoyando al heroico pueblo ucraniano en su lucha por la libertad hasta la victoria de Ucrania".

Latvia's new president Edgars Rinkēvičs is the first openly gay head of state of a European Union nation pic.twitter.com/4yTEwfWnWt — Reuters (@Reuters) July 9, 2023

Letonia "debe ser legal y justo para todos": Presidente de Letonia

Al jurar como nuevo presidente de Letonia, Rinkevics prometió luchar por la inclusión y la igualdad: "Letonia es un país soberano, libre y democrático. Pero debe ser legal y justo para todos. Cada persona en Letonia, sus ciudadanos, deben sentir que pertenecen, estar legalmente protegidos y seguros".

Cabe señalar que el discurso del exjefe de la diplomacia de Letonia, se produjo en vísperas de la cumbre de la OTAN que se realizará en Vilna, capital de Letonia, nación que estará representada por el primer ministro Krisjanis Karins como titular de Exteriores debido a que aún no se ha nombrado a un sustituto de Edgars Rinkevics.

Edgars Rinkevics, Presidente electo de Letonia, presta juramento, convirtiéndose así en el primer presidente abiertamente gay de la Unión Europea pic.twitter.com/J9EuDa2a3O — Ñángara Gozón (@NangaraGozon) July 9, 2023

¿Calidad de vida en Letonia?

Cabe señalar que Letonia es una nación que obtiene buenos resultados en muchos sectores de bienestar general, en comparación con los demás países incluidos en el Índice para una Vida Mejor. Letonia tiene en promedio mejor desempeño en relaciones sociales, sin embargo, tiene un desempeño menor en promedio en salud, seguridad y satisfacción ante la vida.