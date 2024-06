La historia de Edi: Enfrentó un asalto y perdió ambas manos, ahora necesita prótesis para seguir adelante

Un 3 de abril del 2023, la vida de Edilberto Hernández, residente de Jalisco, cambió para siempre, fue víctima de un asalto y tras un forcejeo con uno de los delincuentes, otro llegó corriendo y comenzó a darle machetazos que culminó en que perdió las dos manos. Ahora el joven pide apoyo para poder continuar con su vida.

¿Qué le pasó al hombre que fue asaltado y le cortaron las manos?

“Salí de mi trabajo, venía caminando para mi casa eh venía, pues muy tranquilo, sin percatarme de nada y de la nada sale un sujeto, me mete la mano a la bolsa, me saca el celular, yo forcejeo con él”, mencionó.

Pero Edilberto no se percató que otro sujeto fue corriendo hacia ellos con un machete y los dos le dieron machetazos en la cabeza: “Yo lo único que hago fue cubrirme los machetazos así hacia mi cara y de tantos machetazos que ellos me dieron, yo veo como mis dos manos se me desprenden de los brazos y veo como se me quedan colgando hacia mi rostro”.

“Yo ese día que estaba recibiendo los machetazos, yo realmente era rezaba y esperaba que pasara una patrulla justamente ahí donde yo estaba, teniendo, pues, ese ataque y jamás apareció una patrulla”, señaló.

Ahora, Edilberto intenta adaptarse a su nueva vida: “Ahorita estoy en mis terapias, tratando de volver a tener fuerzas en los brazos, en las piernas y pues tratar de hacer algunas actividades como servirme agua de mi jarra a un vaso, de comer como yo pueda ahorita, pues de ponerme la playera la cachucha algunas cositas que yo pueda hacer”.

¿Cómo puedes apoyar a Edilberto Hernández, víctima de asalto?

Edilberto menciona que necesita prótesis para ambos brazos para poder seguir trabajando y sentirse productivo nuevamente. Por eso, pide ayuda a las y los mexicanos para poder juntar la cifra de 262 mil 390 pesos para esto. Tú puedes hacer el cambio y ayudarle a cumplir su sueño.

Hechos AM te invita a donar a Edilberto Hernández para sus prótesis:

Nombre: Tecnologías al Servicio de la Comunidad A.C.

Banco: Inbursa

Cuenta Clabe: 0336 2050 0444 0883 82

| Hechos AM

Sin importar el monto, tu donativo puede ser deducible de impuestos enviando tu ficha de depósito junto con tus datos para facturación al correo: joel@tecnologías.org.mx o al WhatsApp 3316930304