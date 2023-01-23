Misterios sin resolver: Edificio Dakota, un sitio paranormal en Nueva York

La construcción del Edificio Dakota comenzó en 1880 y cuatro años después lo inauguraron, se ubica en Manhattan, Nueva York, y las historias que guarda lo han convertido en un misterioso y paranormal inmueble.

También llamado “techado maldito”, este edificio fue hogar de John Lennon y ahí mismo, en la entrada, asesinaron al cantante en 1980.

Otros inquilinos del Edificio Dakota contribuyeron a crear la fama paranormal del inmueble, por ejemplo, dicen que uno de sus primeros habitantes, el brujo Wicca Gerald Gardner hacía magia negra.

En este lugar icónico de Nueva York vivió el actor de cine de terror Boris Karloff, y se dice que realizaba sesiones de espiritismo.

Por eso, con el paso de los años el Edificio Dakota se convirtió en un lugar misterioso y paranormal.

