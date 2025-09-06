Israel derrumba edificio residencial en Gaza y desata alarma internacional

Las tensiones en Medio Oriente se intensifican tras el derribo de un edificio residencial en Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El inmueble, conocido como la torre Mushtaha de 12 pisos, fue reducido a escombros apenas 15 minutos después de que las autoridades militares ordenaran a los habitantes evacuar la zona.

De acuerdo con la versión oficial de Israel, el ataque se justificó bajo el argumento de que el grupo Hamás utilizaba el edificio para labores de vigilancia en la ciudad de Gaza.

¿Por qué Israel bombardeo una torre de viviendas en Gaza?

Informes relatan que los residentes recibieron instrucciones de desalojar el inmueble minutos antes de que aviones militares ejecutaran el bombardeo. La torre, una de las estructuras más altas en esa zona de la Franja, quedó completamente destruida.

El hecho ocurre en medio de la preparación de Israel para una posible ofensiva terrestre a gran escala. Medios locales reportan que el ejército ha comenzado a movilizar a 40 mil reservistas, quienes ya se integran a entrenamientos para enfrentar combates en áreas urbanas y rurales.

Escalada militar y respuesta de Hamás

Israel ha intensificado sus ataques aéreos en los últimos días, asegurando que sus objetivos son instalaciones estratégicas de Hamás. Sin embargo, la destrucción de un edificio residencial en Gaza ha reavivado el debate internacional sobre los costos humanos de la guerra.

Cabe señalar que la Defensa Civil de Gaza afirmó que al menos 85 personas murieron este martes como resultado de los bombardeos de los últimos días. Estas cifras, hasta ahora, no han podido ser verificadas de forma independiente debido a las restricciones de acceso y comunicación en el enclave.

La crisis humanitaria en Gaza se profundiza

Por otro lado, organizaciones internaciones advierten que la situación humanitaria en Gaza es alarmante, con hospitales saturados, escasez de alimentos y cortes de energía, la población enfrenta condiciones extremas de vulnerabilidad. Los ataques aéreos no solo destruyen viviendas e infraestructura, también complican la llegada de ayuda internacional.