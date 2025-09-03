Israel intensifica la invasión en Gaza con más militares y bombardeos a gran escala

El ejército de Israel anunció este martes que se prepara para una operación terrestre a gran escala en Gaza, lo que marca un nuevo capítulo en la guerra contra el movimiento islamista Hamás que está por cumplir dos años.

De acuerdo con un comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron la movilización de reservistas y los entrenamientos necesarios para enfrentar combates tanto en áreas urbanas como en terrenos abiertos. Medios locales reportan que una primera ola de 40 mil reservistas ya fue llamada a incorporarse a sus unidades.

“Las tropas siguen una serie de entrenamientos de combate para mejorar su preparación en misiones venideras”, señaló el ejército, mientras continúan los bombardeos aéreos sobre Gaza.

Israel presiona en medio de protestas en Tel Aviv

La convocatoria masiva de reservistas no ha estado exenta de polémica. En Tel Aviv, un grupo de militares convocados llamó públicamente a no responder a la movilización, expresando su rechazo a una escalada que podría derivar en una ocupación total de Gaza.

#AztecaNoticias #News #Noticias ♬ original sound - Azteca Noticias @aztecanoticias #Gaza | La ofensiva israelí se intensificó. Nuevos ataques dejaron decenas de muertos y heridos, varios de ellos, menores de edad. Van más de 63 mil personas sin vida y detuvieron el envío de ayuda humanitaria aérea, lo que augura más hambruna pues menos de 100 vehículos entran por la frontera. "Ojalá me hubieran matado junto con ellos (su familia) en lugar de sentirme tan desconsolado", dice uno de los sobrevivientes. Nos cuenta Christian Arrieta en #hechosdomingo

La situación también ha generado tensiones dentro de la cúpula israelí. Fuentes confirmaron que en recientes reuniones del gabinete de seguridad, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, cuestionó la decisión de avanzar sobre la Ciudad de Gaza. Argumentó que la medida pone en riesgo la vida de los 48 rehenes israelíes aún retenidos por Hamás y podría generar un desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos.

“Deben entender que conquistar la Ciudad de Gaza significará pasar a una administración militar completa, y el único responsable de la población local será Israel”, advirtió Zamir, según filtraciones confirmadas por medios locales.

Crisis humanitaria en Gaza continúa

Mientras en Israel se intensifican los preparativos, en el terreno la situación humanitaria se deteriora con rapidez. La Defensa Civil de Gaza, bajo control de Hamás, informó que al menos 85 personas murieron este martes durante los bombardeos. Sin embargo, la cifra no ha podido ser verificada de manera independiente debido a las restricciones de acceso y comunicación en la Franja.