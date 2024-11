Carean a El “Fofo” Márquez y a la víctima Edith, durante audiencia

En los juzgados de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, se llevó a cabo la audiencia donde El “ Fofo ” Márquez, se encaró con su víctima Edith, además de que el presunto culpable rechazó llevar un procedimiento abreviado en donde un juez le ofrecía una sentencia de once años y ocho meses.

Edith se presentó durante la audiencia, en donde se enfrentó cara a cara con su agresor, “Fofo” Márquez, en donde mencionó:

“Pude haber muerto, mis hijos ya no me pudieron haber visto al día siguiente. Es bien difícil volver a encaminar tu vida, también es bien complicado, tener a tu agresor enfrente, imagínate, fijar la mirada, así como te estoy viendo a ti, creo que todavía no lo he superado, todavía no lo puedo ver, así como te estoy viendo a ti los ojos”

El “Fofo” Márquez rechaza juicio abreviado

El “Fofo” Márquez, podría pasar más de 40 años en prisión, ya que el pasado 22 de febrero quedo grabado el momento cuando el influencer agredió a una mujer de nombre Edith en el estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan.

El juicio abreviado es un procedimiento considerado como una forma de terminación anticipada, en donde el acusado acepta ser juzgado con base en los datos recabados de la investigación.

En este tipo de procedimientos, se dicta la sentencia definitiva, en la mayoría de los casos de condena. En esta audiencia, el influencer y su defensa rechazaron la propuesta del juicio abreviado por parte del juez.

En esta sentencia, un juez le ofrecía a El “Fofo” Márquez , una sentencia de 11 años y 8 meses de prisión, así como una multa de 22 mil pesos y la reparación de daños por más de 277 mil pesos.

¿Cuántos años podría pasar en prisión “Fofo” Márquez?

Ahora el influencer podría alcanzar una condena de más de 48 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, esto será determinado en los próximos días, cuando un juez determine la fecha de una nueva audiencia.