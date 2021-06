En Edomex, ladrón usa a niño durante robo en transporte público

El video de un robo a pasajeros del Estado de México (Edomex) está causando indignación en redes sociales, ya que el ladrón usó a un niño que venía de pasajero para hurtar un celular durante el atraco.

En redes sociales circula el video del robo ocurrido el pasado 23 de junio en la carretera México-Texcoco, en el Edomex, alrededor de las 21:30 horas.

En el video del robo se observa que la unidad de transporte que circula por dicha zona del Edomex va casi vacía, ya que la cámara solo logra captar a cuatro pasajeros, de los cuales dos son menores de edad.

Uno de los pasajeros del transporte de Edomex va revisando su celular cuando la unidad se detiene y sube un sujeto, cuyo rostro no fue captado por la cámara de seguridad y quien con groserías e insultos les pide sus pertenencias.

¡Presta el celular, muévete, hijo de tu puta madre!, exige el sujeto con gorra y cubrebocas.

Ladrón pide a niño pasar celular durante robo en Edomex

Los pasajeros que se localizan cerca de la puerta del transporte público dan de inmediato sus pertenencias, incluso una de ellas entrega una bolsa que llevaba.

El ladrón exige el celular de una usuaria que se encuentra al final de la unidad, quien no sale en la grabación del robo, no obstante, debido a la distancia ella no puede pasarlo, por lo que el sujeto la amenaza de manera constante.

El niño observa a la mujer que no quiere entregar su celular y en seguida voltea a ver al ladrón, quien le ordena que le quite a la mujer el celular; el menor lo hace y se lo entrega de inmediato.

Presta el celular, hija de tu puta madre, aviéntamelo o te voy a balear, pásamelo, chamaco, quítaselo rápido, le indica el ladrón al niño, quien de inmediato toma el celular y se lo entrega.

De acuerdo con la grabación, el robo dura aproximadamente medio minuto, tras consumarse, el sujeto cierra la puerta. Los pasajeros quedan indignados por el atraco e incluso reclaman al chofer del transporte de Edomex de haber hecho la parada al ladrón.

