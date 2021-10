“Mi hijo no se golpeó solo”, dice mamá de Eduardo Ravelo a la FGR

María Ravelo, mamá de José Eduardo Ravelo, quien presuntamente murió tras ser detenido por policías municipales de Mérida, Yucatán, rechazó el dictamen presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se asegura que murió a causa de una neumonía y no por el traumatismo ocasionado por los golpes que recibió.

María Ravelo, mamá del joven rechazó la versión de la FGR y se dijo indignada debido a que no fue notificada del resultado de la investigación, sino que se enteró a través de medios de comunicación.

Indicó que sus abogados aún se encuentran analizando la carpeta de investigación por lo que no se podía dar una opinión al respecto, por lo que procederá contra la propia FGR.

“Claro que no lo creo, ni modo que mi hijo se vaya a violar solo, se vaya a golpear solo; ellos me tienen que dar una explicación amplia de eso que están diciendo, me tienen que comprobar cómo fue que mi hijo se violó y se golpeó solo”, reprochó la madre de Eduardo Ravelo, en diversos medios de información.

Informó que viajará a la Ciudad de México para entrevistarse con integrantes de la FGR y que incluso buscará una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a hcer justicia para su hijo.

¿Qué dijo la FGR sobre la muerte de Eduardo Ravelo?

Ayer, la Fiscalía General de la República informó que José Eduardo Ravelo, presuntamente abusado y asesinado por policías no fue objeto de esas vejaciones por parte de policías y que murió debido a una neumonía.

“La investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la Policía Municipal“, compartió el titular de la FGR en un boletín.

El joven fue detenido el 21 de julio por policías de Yucatán y, tras el arresto, pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en el ano, según denunció su madre, María Ravelo.

Sin embargo, el 13 de agosto cuatro agentes acusados de esos abusos quedaron libres porque el juez afirmó que no había pruebas suficientes.

La FGR compartió que el 18 de agosto de 2021 la madre del joven presentó una denuncia ante dicha institución y se inició la investigación por la probable comisión del delito de tortura.

“A partir de ese momento, la Fiscalía recabó más de 50 testimoniales; también realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y vídeo, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales”, detalló el organismo.

También se analizaron las grabaciones en video de los hechos, desde la detención hasta la llegada a la cárcel y su estancia en el penal y determinó que “del análisis de todos los videos, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Solo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, detalló la Fiscalía.

A finales de agosto se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que Eduardo Ravelo “falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”. aún así, la FGR detalló que sí existió “falsedad en dictámenes ministeriales”.

“Por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales”, continuó la Fiscalía.

La FGR explicó que continuarán las investigaciones respecto a una posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expresó su “extrañamiento ante las declaraciones conclusivas hechas por la Fiscalía sobre el caso, ya que la investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva”.

La CEAV reclamó falta de sensibilidad y el no haber avisado previamente a la familia, que aseguró haberse enterado a través de medios de comunicación.

“La familia de José Eduardo Ravelo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso”, expusieron.

Por último, la CEAV exhortó a la FGR a detallar las acciones penales que realizará en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.