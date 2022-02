Indigna asesinato de Eduardo Salomón en Jalisco; ya hay un detenido

Por el asesinato de Eduardo Salomón Puertos Gaytán, adolescente de 16 años que fue sustraído de su casa en Tlajomulco, Jalisco el viernes pasado y localizado sin vida el domingo en otra finca del mismo municipio, ya hay un detenido.

A cuatro días del secuestro del menor, el gobierno de Jalisco informó que ya cuenta con una persona detenida por el homicidio del menor.

En un mensaje difundido en redes sociales el gobernador de Jalisco , Enrique Alfaro informó que desde muy temprano se reunió con el fiscal del estado para revisar el caso del adolescente extraído por la fuerza de su casa y posteriormente asesinado.

“Desde muy temprano estoy con el fiscal del estado revisando el caso de Eduardo Salomón. (…) Tengo una buena noticia para todos los jaliscienses: Ya tenemos al primer detenido sobre este caso”, dijo.

Este es un mensaje muy importante sobre el cobarde asesinato del joven Eduardo Salomón: pic.twitter.com/F77TuvAIA5 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 8, 2022

¿Qué se sabe del asesinato de Eduardo Salomón?

Eduardo Salomón de 16 años de edad cuidaba a sus hermanos el pasado viernes 4 de febrero cuando un grupo de hombres encapuchados llegó a su casa. Alcanzó a poner a salvo a sus hermanitos y habló con su papá advirtiéndole lo que estaba ocurriendo.

“A las dos y media de la tarde, mi hijo estaba cuidando a sus otros cuatro hermanos, lo sacaron, destrozaron la puerta y lo sacaron con armas, me habla por teléfono, cuando me habla para decirme que se quieren meter me dicen que son tres personas que están encapuchadas”, relata David Salomón, su padre.

Tras varias horas de búsqueda fue localizado sin vida, las autoridades confirmaron que lo encontraron en una casa de seguridad junto a otro cuerpo.

Blanca Trujillo Cuevas, fiscal Especial en Personas Desaparecidas del estado de Jalisco, explicó cómo fue que localizaron al menor de edad:

“Dimos con una finca en el municipio de Tlajomulco, solicitamos una orden de cateo y se ejecutó y se localiza una camioneta que fue utilizada por los imputados para efectuar la privación de la victima; siete chalecos tácticos así como dos personas sin vida, una persona del sexo masculino que estamos trabajando en su identificación y el segundo la víctima que estábamos buscando”, reveló.

El segundo cuerpo no ha sido identificado y aún no hay una pista sólida sobre el por qué de la privación y asesinato de Eduardo Salomón.

🔴#AHORA Confirman autoridades que se encuentra detenida una persona por la probable privación de la libertad y homicidio del menor de 16 años Eduardo

Salomón en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. pic.twitter.com/QFaMWDjeAG — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 8, 2022

Eduardo Salomón era un niño trabajador, recuerdan sus conocidos

Como un niño trabajador así recuerdan vecinos del fraccionamiento Los Fresnos II a Eduardo Salomón, el menor de 16 años que fue sustraído de su domicilio por hombres armados el pasado 4 de enero y localizado sin vida este fin de semana.

“Hay un señor con el que vende paletas y ese niño también le ayudaba en las paletas, pues le ayudaba al señor, a mí me daba 50, el muchachito le ayudaba en las paletas”, menciona una vecina.

A los vecinos de Eduardo Salomón les sorprendió lo sucedido aunque afirman que no es la primera vez que muere un menor en ese fraccionamiento

“Ya ha pasado varios eventos aquí así un chavo de 17 años que lo mataron aquí en las canchas entre todos, pero ese era drogadicto. Salomón era tranquilo, el papá no se ha visto desde que llegué ni en la colonia, anoche estaba rezando un rosario”, mencionan vecinos del joven.

Los restos de Salomón serán sepultados este martes en Tlajomulco de Zúñiga.

Con información de Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca (FIA).