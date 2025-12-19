Violencia sin freno en Ciudad Juárez: lo persiguen tres cuadras y lo ejecutan a balazos

Ejecutan a un hombre a balazos tras ser perseguido durante al menos tres cuadras en la zona centro de Ciudad Juárez, en un ataque armado que generó una fuerte movilización policiaca.

Movilización policiaca tras la ejecución de un hombre en Ciudad Juárez

El ataque inició en las inmediaciones del centro de la ciudad, donde la víctima recibió más de ocho disparos mientras intentaba huir de sus agresores.

El hombre continuó su recorrido por varias calles hasta caer sin vida sobre la calle Vicente Guerrero , a aproximadamente 100 metros del punto donde comenzó la agresión.

El lugar del ataque se ubica a un costado del monumento a Ciudad Juárez, una zona concurrida y de referencia para habitantes y visitantes.

En el sitio se localizaron al menos ocho casquillos percutidos, evidencia del número de detonaciones realizadas durante la persecución.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para resguardar la escena, mientras que peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes en el punto donde inició el ataque, así como en el lugar donde quedó el cuerpo sin vida. La zona permaneció acordonada durante el desarrollo de las investigaciones.

Posteriormente, elementos de la Policía Ministerial avanzaron a lo largo del trayecto de más de tres cuadras que recorrió la víctima, documentando la escena hasta llegar al punto final, donde el cuerpo fue localizado junto a un vehículo blanco.

Otra persona sin vida durante la ola de violencia en Ciudad Juárez

Horas antes de este hecho, otro hombre fue asesinado en un punto distinto de Ciudad Juárez. En ese caso, la víctima fue trasladada a un hospital; sin embargo, perdió la vida al exterior del nosocomio, en las inmediaciones del bulevar Óscar Flores, confirmándose así un segundo homicidio en el transcurso del mismo día.

Con estas dos ejecuciones registradas en este jueves 18 de diciembre, la cifra de homicidios en Ciudad Juárez durante el mes de diciembre asciende a 40 casos.

Estos hechos reflejan un panorama de violencia que no se detiene y que continúa impactando a distintas regiones del país, incluido el norte de México.