Despliegan más de 50 elementos para cortar la luz a “peligrosa” pareja de adultos mayores en Hidalgo

La escena parecía sacada de un operativo contra el crimen organizado: armas largas, pasamontañas, calles cerradas y más de 50 elementos federales desplegados en Tepeji del Río, Hidalgo. Sin embargo, el “objetivo” no era una célula criminal ni una banda armada, sino una "peligrosa" pareja de adultos mayores a quienes se les suspendió el servicio de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El operativo se realizó el 28 de enero de 2026 en la calle Francisco Oses, en la colonia El Edén, y estuvo encabezado por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército mexicano y la Guardia Nacional. La presencia de fuerzas armadas obligó al cierre de vialidades y restringió el paso a vecinos y automovilistas, generando asombro e indignación entre los habitantes de la zona.

Adultos mayores detenidos durante fuerte operativo en Tepeji del Río

Durante la intervención, la pareja de adultos mayores fue detenida y trasladada en calidad de “presentados”, mientras que su vivienda quedó sin suministro eléctrico. El corte de energía afectó también a la pequeña tienda que ambos operan y de la cual obtienen su sustento diario.

#Hidalgo despliegan #operativo federal con más de 50 elementos de la @FGRMexico @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ ¡para cortarle el servicio de energía a una pareja de adultos mayores!, ellos habían iniciado una queja ante la @Profeco por los cobros excesivos de la @CFEmx, pero hoy… pic.twitter.com/wXjL7os4GC — Leonardo Herrera (@herreleo) January 28, 2026

De acuerdo con la información disponible, los adultos mayores llevaban varios años sin pagar el servicio de luz debido a que mantenían un procedimiento administrativo abierto ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La queja estaba relacionada con presuntos cobros excesivos por parte de la CFE y se encontraban amparados como integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE).

A pesar de tratarse de un conflicto administrativo en curso, la respuesta fue un despliegue digno de un operativo de alto impacto, con policías armados con rifles de alto poder y algunos encapuchados, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el uso desproporcionado de la fuerza.

Indignación ciudadana por uso desmedido de la fuerza contra adultos mayores en Hidalgo

En redes sociales, ciudadanos y colectivos reprocharon el actuar de las autoridades y exigieron respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Mientras en carreteras y caminos de Tepeji del Río continúan operando impunemente bandas dedicadas al robo de transporte de carga, el Estado decidió mostrar músculo contra dos personas de la tercera edad.

“Deberían ser igual de eficientes para enfrentar a la delincuencia”, señalaron usuarios, quienes cuestionaron que se destinen recursos humanos y armamento militar para resolver una disputa administrativa, cuando los delitos de alto impacto en el municipio van en aumento.

Silencio oficial tras el operativo en Tepeji del Río

Hasta el momento, ninguna de las autoridades involucradas —ni la FGR, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de la Defensa Nacional— ha emitido un posicionamiento oficial sobre el operativo, las detenciones ni el uso de fuerza armada en este caso.

El hecho ha reavivado el debate sobre la criminalización de la protesta social, el trato a los adultos mayores y las prioridades en materia de seguridad pública en Hidalgo.