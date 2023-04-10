Continúan los ejercicios militares de China alrededor de Taiwán

Son ejercicios militares y patrullajes de preparación para el combate, específicamente los realiza el Comando del Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación de China, (EPL) en Taiwán, iniciaron ayer 8 de abril y culminarán el lunes 10 de abril.

El EPL realizó ataques de precisión simulados conjuntos contra objetivos clave en la isla de Taiwán y en las aguas que la rodean, "apoyándose en el sistema de combate conjunto, la fuerza de cohetes llevó a cabo ejercicios de ataque contra objetivos terrestres y marítimos junto con otros servicios bajo el comando del teatro, describió Cheng Shaochun, comandante adjunto de la base de la fuerza de cohetes.

The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) on Saturday launched combat readiness patrol and military exercises around the Taiwan Island, which will last from April 8 to 10 Beijing time as scheduled. https://t.co/QSGIjab4WL pic.twitter.com/niDSPUQtsx — CCTV (@CCTV) April 9, 2023

Son ejercicios militares por agua

Un estrecho de 180 kilómetros de distancia, separa a China continental de Taiwán y es en dicho lugar donde destructores y fragatas, lanchas rápidas lanzamisiles, así como fuerzas costeras de asalto con misiles llevaron a cabo en conjunto ejercicios completos de persecución de objetivos.

Desde distintas direcciones y gran velocidad, buques patrulleros maniobraron de manera encubierta para ocupar las posiciones de ataque predeterminadas, "con el fin de poner a prueba su estado de preparación para el combate a tiempo completo, combinar las capacidades de ataque de precisión y lograr la victoria de manera efectiva con la operación conjunta", señaló Shaochun.

ejercicios militares China|Cortesía: Getty Images

Ejercicios militares por aire

Aviones del la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China de diversos tipos y misiones, como: de alerta temprana, de reconocimiento, cazas, bombarderos y de interferencia, sobrevolaron el espacio aéreo en formación de combate, con el objetivo de constituir un sistema de ataque terrestre y marítimo.

Gracias al apoyo de los servicios de inteligencia, las aeronaves brindaron orientación, cobertura y protección a las fuerzas armadas, también fueron de gran ayuda los drones o vehículos no tripulados, "exploramos nuevos métodos de combate en el uso real de nuestros equipos", señaló Lu Tao, comandante de una brigada del 72º Grupo de Ejércitos.

Realizaron bombarderos a baja altura y se coordinaron con cohetes de largo alcance y misiles convencionales, armas guiadas con precisión que simularon ataques contra objetivos clave en la isla de Taiwán.

ejercicios militares China|Cortesía: Getty Images

Los lanzacohetes de largo alcance lograron simulacros de ataques de precisión multiobjetivo, gracias al apoyo de drones o vehículos aéreos no tripulados que sirvieron de guías.

"Con la información de reconocimiento adquirida desde múltiples regiones, los datos de objetivos actualizados dinámicamente y la información en tiempo real de los efectos de los daños, mejoramos nuestra capacidad de ataque de precisión de largo alcance en un entorno de campo de batalla complejo", indicó Tao.

De acuerdo con el Ejército Popular de Liberación de China, estos ejercicios militares sirven como advertencia a los separatistas que buscan la independencia de Taiwán, además son necesarios para para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de China.

