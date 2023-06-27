Suspenden búsqueda de Wilson, perro perdido en el hallazgo de 4 niños en la selva de Colombia

Las Fuerzas Militares de Colombia suspendieron la búsqueda de Wilson, el perro que se perdió durante el hallazgo de cuatro menores en la selva del Yarí a principios de este mes.

De acuerdo con los militares, era “improbable” encontrar al pastor belga con vida, por lo que tomaron “la difícil decisión” de frenar su búsqueda, no sin antes recalcar que Wilson fue indispensable para encontrar a los menores.

Durante casi 20 días, 70 soldados se internaron en la selva para encontrar a Wilson; se utilizaron perritas en celo y comida para tratar de llamar la atención del animal y encontrarlo, sin embargo, no lo consiguieron.

#Atención Las Fuerzas Militares acaban de reconocer que es improbable encontrar en las selvas del Guaviare a Wilson, el perro entrenado que participó en la búsqueda de los cuatro niños indígenas que duraron 40 días perdidos. A esta hora Drugia, la mamá de Wilson, es condecorada… pic.twitter.com/reX48yJcVk — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 26, 2023

Las Fuerzas Militares colombianas explicaron que no pudieron continuar con la búsqueda ya que se estaba poniendo en riesgo a la tropa, además, las probabilidades de encontrar a Wilson con vida eran prácticamente nulas.

“Hemos empleado absolutamente todos los recursos, no hemos escatimado ningún esfuerzo empleando todas las capacidades humanas, tecnológicas, colocando comida donde la tropa inclusive ha quedado quieta, lo cual pone también en riesgo a nuestra misma tropa”, explicó Pedro Sánchez, comandante de la operaciones especiales de las Fuerzas Militares.

Añadió que el valiente perro será reconocido como un símbolo que no regresó después de una misión y que ayudó a que cuatro niños regresaran a casa con su familia.

“No solamente lo honraremos a él sino a todos los caninos que también han perdido la vida protegiendo a los colombianos, en especial a esos militares y policías que no regresaron al seno de su hogar cuando partieron a una misión”.

Petro condecora a participantes en el rescate de los 4 niños en la selva

Gustavo Petro, presidente de Colombia, condecoró a líderes indígenas y militares que participaron en la “misión esperanza” para encontrar con vida a los cuatro niños desaparecidos en la selva tras un accidente aéreo.

Hoy no solo entregamos un reconocimiento a los seres humanos tras la #OperaciónEsperanza, también el Presidente @PetroGustavo le entregó una medalla a Drugia, madre del canino de búsqueda y rescate Wilson, que nos dio un Norte en la selva para encontrar a los cuatro menores de… pic.twitter.com/lYuF0q6jDd — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 26, 2023

El mandatario le entregó una medalla a Drugia, mamá de Wilson, el canino perdido durante la búsqueda de los menores y quien les dio “norte en la selva para el hallazgo de los niños con vida”.