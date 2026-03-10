“Se le ordenó entregarse": Ejército defiende el asesinato de “El Mencho” tras matar a soldado

Durante la conferencia matutina de este martes, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo, detalló las circunstancias exactas del abatimiento de "El Mencho", en especial tras los cuestionamientos sobre por qué no fue capturado con vida.

Las autoridades federales enfatizaron que el personal militar actuó en estricto apego a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza y defendieron el asesinato, revelando detalles de cómo murieron los elementos del Ejército que participaron en el operativo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue la primera en aclarar que los elementos del Ejército fueron agredidos de manera directa y respondieron de acuerdo con los protocolos legales para salvaguardar su integridad. Por su parte, el General Trevilla reveló que el costo humano para las fuerzas armadas fue alto, con un saldo de dos oficiales y un elemento de tropa fallecidos durante la confrontación directa.

Las dos fases del operativo para matar a "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco:

El General explicó que la operación se dividió en dos momentos críticos de alta intensidad, donde la agresividad de los infractores imposibilitó una detención pacífica:



Primera Fase (Cabañas): En este primer encuentro, un oficial y un elemento de tropa perdieron la vida al ser atacados por el grupo delictivo.

En este primer encuentro, un oficial y un elemento de tropa perdieron la vida al ser atacados por el grupo delictivo. Segunda Fase (Bosque): Localizaron a "El Mencho" en una zona boscosa, acompañado por dos escoltas. En este punto, dos equipos de Fuerzas Especiales —compuestos por aproximadamente 13 o 14 elementos— lograron rodear al líder criminal.

El enfrentamiento final vs "El Mencho"

De acuerdo con el testimonio del secretario, a pesar de estar rodeado, se le ordenó a "El Mencho" que se entregara; sin embargo, el delincuente decidió abrir fuego contra los militares, lo que provocó la muerte de un segundo oficial en el lugar.

"Él hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida, pues tuvo que hacer uso de su armamento en apego a esta ley", declaró el General Trevilla.

Tras el intercambio de disparos, el líder criminal resultó herido. El protocolo de sanidad se activó de inmediato para brindar primeros auxilios tanto a los tres presuntos delincuentes como a dos militares heridos, solicitando el apoyo de una ambulancia aérea para su traslado. No obstante, debido a la gravedad de las lesiones y a la naturaleza del enfrentamiento con armas de alto poder, el delincuente falleció.

FGR realizó la necropsia de "El Mencho"

Para evitar especulaciones sobre la ejecución del operativo, el General subrayó que toda la evidencia y el control de la escena fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR). Fue esta institución la encargada de realizar la necropsia de ley y todos los peritajes correspondientes para certificar que el actuar militar se ajustó al marco legal vigente.

Finalmente, las autoridades recalcaron que, dadas las características del armamento que portaba el líder criminal y su historial de violencia, las posibilidades de una rendición voluntaria eran mínimas, y el Estado mexicano ejerció su derecho a la defensa ante una agresión letal.