El Árbol De Moras | Nuestro futuro tormentoso

A un mes de la destrucción de Acapulco, los responsables no han hecho más que salir con una sarta de letanías para excusarse y evadir responsabilidades. Revisen las declaraciones de cualquier funcionario de gobierno (local, estatal y federal) y verán que todos se han lavado las manos diciendo que el huracán “Otis” fue algo “sorpresivo” y “sin precedentes”, como si fuera un castigo divino o una catástrofe imprevista que nos golpeó por única y última vez. Nada podría ser más lejano a la realidad.

Porque entre todo el ruido, no ha existido ningún político que salga a realizar un análisis serio de lo que un evento como “Otis” representa para el futuro de nuestro país. Porque aún cuando haya sido algo insólito -y lo fue, porque nunca antes una tormenta había pasado a categoría 5 en tan poco tiempo- es urgente aceptar que con el imparable calentamiento de los océanos, “Otis” muy probablemente se convertirá pronto en la regla y no en la excepción.

Claro, nunca faltan aquellos que aleguen que el cambio climático -por sí solo- no puede explicar el incremento en la intensidad de los desastres naturales. A esas opiniones yo les respondo diciendo: “no nos hagamos gueyes”. La correlación entre el incremento de las temperaturas globales y el incremento en la destrucción por fenómenos naturales es innegable.

La humanidad registró el periodo más caluroso de 12 meses

Para no perdernos en discusiones bizantinas, veamos lo ocurrido en el presente año: de acuerdo con un estudio publicado a inicios de noviembre por Climate Central, la humanidad acaba de vivir el período de 12 meses más caluroso “en al menos 125,000 años”. Por su parte, el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, informó que es “prácticamente seguro” que 2023 será el año más caluroso registrado.

¿Y cuáles son las consecuencias? Un 2023 repleto de catástrofes en la forma de incendios forestales sin precedentes en Canadá y Grecia (el más grande registrado por la UE); inundaciones devastadoras en Libia tras el colapso de dos presas; olas de calor inauditas en India, China y EE.UU, entre muchas otros desastres.

Y bueno, si siguen creyendo que esta evidencia es inconclusa, hablemos de algo más concreto: la lana. De acuerdo con datos de la NOAA en su estudio “Billion-Dollar Weather and Climate Disasters”, el número de desastres que generan costos superiores a los 1,000 millones de dólares se han incrementado de manera exponencial. Pelen los ojos y pongan mucha atención:

Entre 1980-1989 hubo 33 eventos que causaron daños superiores a los 1,000 millones de dólares (un promedio de 3.3 eventos por año), con un costo total de 214 mil millones de dólares. Para 1990-1999 el número se incrementó a 57 (5.7 por año) con un costo superior a los 327 mmdd. Ya en la década de 2000-2010 hubo 67 eventos (6.7 por año) con costos arriba de los 606 mmdd. Entre el 2010 y el 2019 hubo 131 eventos (13.1 por año), costando más de 971 mmdd. Si quieren considerar sólo los últimos cinco años (2018-2022), entonces tenemos 90 eventos (18 por año) con un costo superior a los 624 mil millones de dólares.

Yo sé, disculpen… fueron muchos números. Pero para aquellos que no llevan la cuenta, el número de desastres naturales se incrementó en un 297% entre 1980 y 2019; y los costos de éstos subieron en un 353 por ciento. ¿Y qué otra cosa ha llegado a niveles máximos en el mismo tiempo? Claro… la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Pero no hay que lamentarnos por lo que no podemos cambiar. Nos guste o no, esta es la nueva realidad a la que nos enfrentamos: un mundo azotado por fenómenos naturales cada vez más poderosos y costosos. Lo que resulta urgente es prepararnos para enfrentar a este nuevo mundo, algo que nuestros políticos han decidido ignorar o desestimar por completo. ¿Será por ignorancia, indolencia o valemadrismo? ¿O una combinación de las tres?

Sea como sea, “Otis” fue la primera advertencia de este nuevo futuro tormentoso; y lamentablemente, no estamos preparados para lo que se nos viene.