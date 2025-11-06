¿El dólar a la baja? Conoce el tipo de cambio para este jueves 6 de noviembre

El dólar estadounidense amanece con doble debilidad este jueves, cayendo por segundo día consecutivo. La razón es la publicación de datos que mostraron un mercado laboral más débil de lo esperado en Estados Unidos. Esto encendió las alarmas de los inversionistas, quienes inmediatamente aumentaron las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) hará otro recorte de tasas antes de que termine el año. Si la economía de Estados Unidos se enfría, el dólar se deprecia. Mientras tanto, en Europa, la libra esterlina sube con fuerza después de que el Banco de Inglaterra decidiera no tocar sus tasas (mientras todos esperaban un recorte), dando estabilidad a la divisa británica.

Precio del dólar hoy 6 de noviembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ajusta a la baja, ubicándose en $19.10 pesos a la compra y en $17.05 pesos a la venta. El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa en los $18.57 pesos para este jueves.

Precio del dólar canadiense hoy 6 de noviembre

Por otro lado, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca también se estabiliza con una ligera baja, moviéndose su referencia alrededor de $11.40 a la venta en la apertura de este jueves.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy jueves 6 de noviembre?

Para este jueves 6 de noviembre, el precio del Bitcoin se enfrenta a una nueva caída. La criptomoneda cotiza con una baja cercana al 1.13%, situándose en $102,726.80 dólares por unidad (una cifra estimada a partir del valor en pesos), respecto al cierre de ayer. Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,909,622.42 pesos por unidad o una baja de 1.15%.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 6 de noviembre?

Los precios del petróleo recuperaron algo de terreno el jueves, impulsados por la disminución de las preocupaciones sobre una posible sobreoferta, a medida que las sanciones a las empresas rusas comienzan a surtir efecto.

El precio del barril es de:

