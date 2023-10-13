Campañeando: ¿El eclipse solar traerá nuevas energías a los aspirantes?

Durante la mañana del sábado 14 de octubre un eclipse solar deslumbrará a México con su increíble majestuosidad, pero, ¿también será capaz de traer energías positivas para los aspirantes?

Comenzamos con el imaginario mundo de Hugo López-Gatell, quien asegura tiene la popularidad suficiente para aspirar a la Jefatura de Gobierno, ¿y cómo no? Si Morena ya lo incluyó en las listas oficiales para contender por la coordinación de defensa de la transformación en CDMX; sin embargo, no está contando la aprobación de ‘Batman’, o mejor conocido como Omar García Harfuch, quien ya es megafoneado por gran parte de la capital del país.

Aunque, parece que Harfuch no es su única competencia, porque Clara Brugada también ha demostrado ser muy internacional y hasta se hace promoción en, ¿Ecuador? Así es, porque el alcalde de Quito “reconoció" el amplio trabajo de la funcionaria, algo así como el verdadero “De Iztapalapa para el mundo”.