Una sonrisa en medio de la enfermedad: Enfermero del IMSS se hace viral por cantar a pacientes en urgencias para “sacarlos un momento del dolor”

A veces, la medicina más efectiva no viene en una pastilla o una inyección, sino en un gesto de humanidad que te saca de la tristeza. En el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, en Naucalpan, un enfermero del IMSS se ha convertido en el protagonista de un video que muestra cómo un momento difícil se convierte en alegría.

Enfermero canta a pacientes del IMSS

Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok captó el momento exacto en que un trabajador de la salud, identificado como “Hum Dash”, se tomó un respiro durante sus revisiones médicas para cumplir el deseo de dos pacientes hospitalizadas.

Sentado junto a sus camas, comenzó a interpretar "Esclavo y Amo", transformando por unos minutos el ambiente tenso y frío de la sala de urgencias en un espacio de paz.

Enfermero reacciona a su video viral

Tras hacerse viral, el propio enfermero compartió un mensaje que conmovió a las redes sociales. Lejos de buscar fama por su voz, explicó que su verdadera intención es ayudar a las personas a sobrellevar momentos difíciles.

Para él, es un "privilegio" poder usar su pasión por el canto para sacar a los pacientes del dolor y ofrecerles un respiro emocional en medio de una situación crítica.

No solo se cura el cuerpo, también el espíritu

El área de urgencias es, por definición, un lugar de estrés y angustia. Sin embargo, este enfermero demostró que el acompañamiento emocional es parte fundamental del bienestar. Al cantarles a las pacientes, no solo les regaló una distracción, sino que les recordó que son personas valoradas.

Los aplausos y risas que se escuchan al final del video son la prueba de que, por un instante, el sufrimiento quedó en segundo plano.

Un ejemplo de vocación en IMSS de Naucalpan, Edomex

Aunque el IMSS no ha dado una postura oficial, el video habla por sí solo: el joven realizaba su labor cotidiana con una entrega que va más allá de su contrato. Los internautas han destacado que "las horas son muy largas" cuando se está internado, y gestos como este hacen que la estancia sea mucho más llevadera.

En Lomas Verdes, donde se atienden lesiones graves, encontrar un corazón dispuesto a cantar es un verdadero tesoro.

Somos más los que queremos ayudar

Esta historia es un bálsamo en tiempos donde las noticias negativas suelen inundar las pantallas. Nos enseña que en cada rincón de nuestras instituciones de salud hay gente buena, profesionales con vocación que no solo checan signos vitales, sino que también cuidan el ánimo de la gente.

Este enfermero nos dejó claro que una buena voz, acompañada de una intención noble, puede ser el remedio perfecto para un corazón cansado.