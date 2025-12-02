¡Adelantan la sentencia! “El Mayo” Zambada enfrentará la justicia antes de lo esperado

Un tribunal de Nueva York adelanta la lectura de sentencia contra el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. El juez que lleva el caso, Brian Cogan, movió la audiencia solo un día, programándola ahora para el 12 de enero.

La defensa del capo tiene plazo hasta el 29 de diciembre para presentar un memorando de sentencia y establecer cualquier objeción sobre el proceso. El tribunal debe resolver estas objeciones antes del 5 de enero. La sentencia podría significar una cadena perpetua para Zambada, de 77 años.

"Mayo" Zambada se declara culpable

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de dos cargos principales: narcotráfico y empresa criminal continua. El capo alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense que incluye una considerable multa económica. Zambada aceptó pagar 15 mil millones de dólares al gobierno de Estados Unidos.

El acuerdo beneficia directamente al narcotraficante, ya que Estados Unidos aceptó no condenarlo a la pena capital. Sin embargo, a diferencia de otros colaboradores cercanos, Zambada no pactó un acuerdo para cooperar con la justicia estadounidense, solo aceptó su culpabilidad.

⚖️🚓Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declara culpable en una corte de Chicago, admitiendo su participación en el secuestro de “El Mayo” Zambada#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/asIsfFTtKl — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 2, 2025

Cómo detuvieron al "Mayo" Zambada

La detención de Ismael Zambada ocurrió el 25 de julio de 2024. Las autoridades estadounidenses aprehendieron al capo en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas. En el momento de la captura, Zambada viajaba junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Mientras Guzmán López fue trasladado a Chicago, donde también se encuentra su hermano Ovidio, las autoridades enviaron a "El Mayo" a Nueva York. Esta ciudad concentró todos los casos penales en su contra, separando así su proceso del de los hermanos Guzmán.

🔻 En la audiencia, Guzmán López admitió su participación en el secuestro y entrega de Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades de Estados Unidos pic.twitter.com/w4te6lrgF5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 1, 2025

Hijo del Chapo Guzmán narra cómo secuestró al "Mayo" Zambada

El secuestro que llevó a la captura de Zambada fue narrado por Joaquín Guzmán López, quien alcanzó un acuerdo de cooperación con la justicia. Guzmán López confirmó la versión de Zambada, quien siempre afirmó que su captura fue planeada por el hijo de "El Chapo" para mejorar su propia situación legal y la de su hermano Ovidio.

Guzmán López relató que citó a Zambada en un inmueble y lo condujo a una habitación. Sujetos armados ingresaron por un gran ventanal y esposaron al capo. Zambada fue sacado por la misma ventana y llevado a una pista de despegue cercana. En la aeronave privada, Zambada fue atado a un asiento por Guzmán López, quien le dio una bebida con sedantes. El avión aterrizó poco después en Nuevo México, donde agentes estadounidenses detuvieron a los tres ocupantes.