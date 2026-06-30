Vehículos dañados tras el abatimiento de “El Mencho": Jalisco anuncia apoyo económico para los propietarios

Las personas cuyos vehículos resultaron dañados durante los hechos de violencia registrados en Jalisco entre el 22 y el 25 de febrero de 2026, periodo en el que ocurrió el abatimiento de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya podrán solicitar un apoyo económico otorgado por el Gobierno del Estado.

El programa está dirigido tanto a propietarios de automóviles particulares como a unidades del transporte público, taxis y vehículos de plataformas digitales que sufrieron afectaciones durante esos días.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo para vehículos en Jalisco?

La Secretaría de Transporte abrió oficialmente la convocatoria para que las personas interesadas presenten su solicitud y acrediten los daños ocasionados a sus medios de movilidad; el apoyo será entregado por única ocasión y estará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos, así como a la disponibilidad presupuestal del programa.

Entre los medios de movilidad que podrán acceder al beneficio se encuentran:



Vehículos particulares.

Unidades de transporte público colectivo y masivo.

Taxis de sitio y radiotaxis.

Vehículos de plataformas digitales.

Equipos de recaudo pertenecientes al transporte público.

Estos son los principales requisitos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NOCHE DE FUEGO EN LA ZMG: QUEMAN AUTOS Y DETIENEN A SOSPECHOSOS TRAS CAÍDA DE “EL MENCHO”

Para acceder al apoyo económico, las autoridades solicitarán comprobar que el daño ocurrió durante los hechos registrados en esas fechas; además, será necesario:



Acreditar la propiedad del vehículo.

Presentar una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco por los daños sufridos.

Entregar evidencia como fotografías o videos.

Comprobar que el vehículo se encuentra registrado ante la autoridad estatal.

Llenar la solicitud correspondiente.

Declarar si el vehículo cuenta con seguro o si ya recibió algún otro apoyo por el mismo concepto.

En caso de que la unidad tenga póliza vigente, el recurso podrá utilizarse para cubrir el deducible, siempre que la autoridad valide la información presentada.

¿Dónde y hasta cuándo se puede realizar el trámite?

La recepción de solicitudes permanecerá abierta durante tres meses a partir de la publicación de la convocatoria.

La documentación deberá entregarse en la Dirección General de Transporte Público de la Secretaría de Transporte, ubicada en Avenida Prolongación Alcalde s/n, esquina con Circunvalación División del Norte, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara , en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Una vez integrado el expediente, la dependencia contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para revisar y dictaminar cada solicitud. Si el resultado es favorable, el apoyo económico podrá entregarse en un periodo de hasta 60 días hábiles.

¿De cuánto será el apoyo para vehículos dañados en Jalisco? Estos son los montos máximos

El monto del apoyo económico dependerá del tipo de vehículo que haya resultado afectado durante los hechos de violencia registrados en Jalisco; la convocatoria establece distintos límites de pago para compensar los daños, por lo que no todos los beneficiarios recibirán la misma cantidad.

En el caso de automóviles particulares, taxis y vehículos que prestan servicio mediante plataformas digitales, el apoyo podrá ser de hasta 70 mil pesos, siempre que la solicitud cumpla con los requisitos y sea validada por la Secretaría de Transporte.

Para las unidades de transporte público colectivo y masivo, el programa contempla montos más elevados debido al valor de las unidades y al impacto que representan en la movilidad; en estos casos, el apoyo puede alcanzar hasta 500 mil pesos.