¡Se logró! Rescatan a Francisco Zapata, segundo trabajador atrapado en la mina Santa Fe tras 14 días

El Comando Unificado ha confirmado que este miércoles 8 de abril, se concretó el rescate de Francisco Zapata Nájera de las profundidades de la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa.

El trabajador, que cuenta con 42 años de edad y es nativo de Santiago Papasquiaro, Durango, logró salir a la superficie después de haber sido localizado desde las 13:50 horas del pasado martes 7 de abril. Este resultado es el fruto de 14 jornadas de trabajo ininterrumpido por parte de diversas corporaciones federales y estatales.

#ComunicadoCNPC | Se informa que ha sido rescatado y ya se encuentra fuera de la mina Rafael Francisco Zapata Nájera, de 42 años, localizado con vida en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. pic.twitter.com/24HnosITDO — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026

Rescatado Francisco Zapata Nájera tras 14 días en la mina Santa Fe de Sinaloa

La operación de salvamento fue dirigida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Tras confirmarse su hallazgo un día antes, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad que incluyeron una evaluación médica preliminar realizada por brigadistas de emergencia en el mismo interior del yacimiento para asegurar que el minero estuviera en condiciones de ser ascendido.

Una vez que Zapata Nájera llegó a la superficie, el cuerpo de paramédicos procedió con su estabilización médica inmediata. Debido a la naturaleza del incidente y al tiempo transcurrido, se determinó su traslado urgente mediante un helicóptero perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana. El destino fue el Hospital General de Mazatlán, sitio donde el trabajador de 42 años ya es atendido por personal médico especialista para su recuperación integral.

Equipos siguen en la mina para localizar al último trabajador desaparecido

Pese al éxito obtenido con el rescate de Zapata Nájera, las actividades en la mina Santa Fe no han concluido. Los equipos humanos y técnicos mantienen sus funciones en el sitio para proceder con el desalojo de agua y la remoción de jales.

Estas labores son críticas para poder localizar al último trabajador que todavía se encuentra dentro de la mina, manteniendo el compromiso de no cesar el operativo hasta completar la búsqueda.

