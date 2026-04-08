La operación de salvamento en la mina ha alcanzado un punto crítico tras confirmarse que Rafael permaneció durante 14 días atrapado en las profundidades del subsuelo, en la mina Santa Fe, Sinaloa.

El trabajador se encontraba ubicado a una distancia mayor a los 300 metros de la superficie, en un sector que presentaba complicaciones extremas para los rescatistas. El principal obstáculo que impidió un acceso previo fue la condición de la zona, la cual se hallaba totalmente anegada, dificultando cualquier intento de aproximación por las vías convencionales.

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VIDEO: Así fue el momento en que salió de la mina Santa Fe el trabajador atrapado

Para que las unidades de salvamento pudieran realizar su labor, fue indispensable implementar maniobras para reducir el volumen hídrico en el interior de la cavidad. Se determinó que era obligatorio disminuir el nivel del líquido por lo menos un metro para permitir que los especialistas en buceo pudieran ingresar y efectuar la extracción del afectado.

A continuación, se presenta el momento exacto de la salida del minero auxiliado por los equipos de emergencia:

🔺I M P O R T A N T E



🙏Francisco Zapata Nájera ha salido con vida de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.



La coordinación entre la #CNPC de la @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @CFEmx, @sinaloagobmx y @PC_Sinaloa avanzan en las acciones de rescate de los mineros pic.twitter.com/f64ZOIXFZV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026

El éxito de esta fase del operativo dependió de una estrategia hidráulica diseñada con alta precisión. Los ingenieros y cuerpos de auxilio trabajan actualmente para bajar el nivel del agua hasta alcanzar una reducción de poco más de 2 metros, lo que facilitaría las tareas restantes en el complejo minero. Esta gestión del entorno es vital para garantizar la seguridad de los expertos que se internan en los túneles inundados.

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Con el fin de asegurar el contacto permanente entre la superficie y el equipo de exploración, se instalaron dispositivos especializados conocidos como genéfonos. Estas herramientas son fundamentales en ambientes de alto riesgo, ya que funcionan como sistemas de telefonía que no requieren de baterías ni de fuentes de energía externas para operar.

Gracias a estas DOS unidades de comunicación, los brigadistas han podido mantener un enlace confiable mientras se desplazan por las áreas más remotas del yacimiento.

Continúan las labores de búsqueda en el yacimiento

A pesar de haber logrado sacar a Rafael del sitio, las actividades de emergencia no han finalizado en el área. El personal de rescate permanece concentrado en la zona de desastre con el objetivo de recuperar los restos de un tercer minero que ya ha sido ubicado.

La prioridad inmediata es extraer dicho cuerpo bajo los protocolos de seguridad establecidos y mantener las condiciones para que los buzos sigan operando.

#AlMomento | La @CNPC_MX confirmó el rescate con vida del minero Francisco Zapata Nájera, atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa.



Fue trasladado a un hospital en Mazatlán para recibir atención médica.https://t.co/askuP7GhvS pic.twitter.com/wJG4gHV2h8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

Al mismo tiempo, se mantienen los esfuerzos coordinados para dar con el paradero de un cuarto trabajador que sigue extraviado en los niveles inferiores.

La estrategia hidráulica de precisión seguirá activa durante las próximas horas, pues el control de la inundación es la única vía para que los rescatistas puedan peinar las áreas faltantes y cerrar el ciclo de búsqueda en esta tragedia que ha mantenido en vilo a la región por más de una decena de días.

