VIDEO: Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pide investigar a todo su gabinete

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tomó por sorpresa a todo su gabinete y pidió a la Fiscalía General de su país investigar a todos los integrantes de su gobierno porque “yo me imagino que no hay ningún problema con eso”, aseveró el mandatario quien busca un segundo periodo en el poder y que cuenta con el apoyo de la mayoría de los salvadoreños.

Este martes 28 de noviembre, Bukele solicitó una reunión con todo su gabinete, la cual fue televisada en vivo, donde anunció que todos los integrantes de su gobierno serían investigados, noticia que tomó por sorpresa tanto a los cancilleres como a los habitantes.

La @FGR_SV investigará exhaustivamente a cada uno de los funcionarios sin importar el periodo en el que haya desempeñado sus funciones durante el Gobierno del Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/5Fyn2alpbL — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 29, 2023

De acuerdo con el mandatario, la investigación es para comprobar que estuvo al frente de un gobierno honesto, y porque no quiere ser recordado como un ladrón, ni como el presidente que estuvo rodeado de ladrones.

“Hay algo a lo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Hay presidentes unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como un ladrón. Yo no quiero que me recuerden como un ladrón… Pero tampoco quiero que me recuerden como el buen presidente que se rodeó de ladrones”, dijo Bukele durante su conferencia.

El legado del Presidente @nayibbukele no será funcionarios que ejercieron corrupción, cada uno de los que cometan una ilegalidad enfrentarán el debido proceso judicial. pic.twitter.com/WXELC9UodZ — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 29, 2023

Bukele pide licencia para postularse como candidato a la presidencia

Nayib bukele también anunció que solicitó al Congreso una licencia para postularse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones de El Salvador que se llevarán a cabo en febrero del próximo año.

Recientemente, el aún presidente salvadoreño obtuvo la autorización electoral para postularse a la presidencia a pesar de que la constitución del país no lo permite.

Nayib Bukele cuenta con una alta aprobación de los habitantes del país debido a su lucha contra las pandillas, lo que redujo los asesinatos y la delincuencia considerablemente, a pesar de que muchos países han criticado los métodos.

Se estima que nueve de cada diez salvadoreños votaría por el presidente Bukele en los próximos comicios, según una encuesta reciente.

En caso de que el Congreso acepte la licencia, Bukele y su vicepresidente, Félix Ulloa, dejarían sus cargos actuales el 1 de diciembre y serían sustituidos por otros funcionarios.