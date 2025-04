El sonido que asustó a todos en el Simulacro hoy; ¿qué hago si no se activó la alerta sísmica en mi celular?

Durante el Simulacro Nacional 2025, llevado a cabo este martes 29 de abril a las 11:30 de la mañana, numerosos habitantes de México experimentaron la activación de la alerta sísmica en sus teléfonos móviles, acompañada de un sonido distintivo y vibración. No obstante, una parte de la población no recibió esta notificación, generando interrogantes sobre las posibles razones de esta omisión. Si usted fue uno de los que no escuchó la alerta simulada, a continuación se explican las causas más probables de este fallo.

Si su teléfono celular vibró y emitió un sonido característico a la hora señalada, fue parte del ejercicio preventivo del Simulacro Nacional 2025. El mensaje que apareció en pantalla indicaba claramente “ESTE ES UN SIMULACRO” y se mantuvo durante aproximadamente ocho segundos.

El propósito principal de esta prueba fue verificar el correcto funcionamiento del sistema de alerta ante una situación real de emergencia sísmica. Si usted recibió la notificación, significa que su dispositivo está funcionando adecuadamente. En caso contrario, podría ser necesario revisar ciertas configuraciones en su teléfono.

Razones por las que no recibiste la alerta sísmica en tu celular

Existen diversas razones por las cuales un celular podría no haber recibido la alerta sísmica durante el simulacro. Una de las más comunes es la falta de una conexión de red activa, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G, en el momento de la activación.

Esta situación puede presentarse incluso si el usuario cuenta con saldo o señal en su línea telefónica, independientemente de la compañía proveedora del servicio. Es importante recordar que la alerta se transmite a través de la red celular, por lo que una conexión inactiva impediría la recepción de la notificación.

Otra causa frecuente puede ser la falta de actualización del sistema operativo del dispositivo móvil. Los teléfonos inteligentes requieren tener instalada la versión más reciente de su sistema operativo y contar con las configuraciones de emergencia activadas para recibir correctamente este tipo de notificaciones.

Si tu teléfono no ha sido actualizado recientemente, es posible que carezca de las opciones necesarias para la recepción adecuada de alertas. Se recomienda verificar la disponibilidad de actualizaciones en su dispositivo para garantizar la preparación ante futuros simulacros o emergencias reales.

Finalmente, es posible que el teléfono se encontrara apagado o fuera del área de cobertura de la red celular en el instante del simulacro. Es importante destacar que para recibir la alerta sísmica no se requiere saldo ni conexión a internet, ya que la notificación se envía directamente a través de la señal móvil.

Por lo tanto, con el teléfono encendido y dentro del área de cobertura, debería ser suficiente para recibir la alerta. Es fundamental saber que no se necesita descargar una aplicación específica para recibir la alerta sísmica, ya que este servicio es completamente gratuito.

Sin embargo, su funcionamiento está condicionado a encontrarse en la Ciudad de México o en las zonas cercanas donde el sistema de alerta se encuentre activado. Si no se recibió la notificación, podría deberse a estar fuera del área de cobertura o a alguna de las razones técnicas previamente mencionadas.