El aviso urgente sobre el registro a la Pensión Hombres Bienestar para recibir 3 mil pesos

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la CDMX ha emitido un comunicado oficial para informar a la ciudadanía. Esta aclaración se realiza con el objetivo de evitar confusiones y posibles desinformaciones entre la población interesada en acceder a apoyos como la Pensión Hombres Bienestar.

El aviso sobre el registro a programas sociales en CDMX

Se informó que, en este momento, no se encuentra abierto el periodo de inscripción a sus programas sociales. Sin embargo, es importante destacar la existencia de programas.

Requisitos y monto de la Pensión Hombres Bienestar

El programa “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, 2025", un programa que busca brindar un apoyo económico bimestral de tres mil pesos a hombres residentes de la capital que tengan 63 años cumplidos y no más de 64 años y diez meses al momento de la inscripción.

Para poder acceder a este beneficio, los interesados deberán presentar una identificación oficial con fotografía vigente, un comprobante de domicilio reciente (con una antigüedad no mayor a tres meses), acta de nacimiento (en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación), la Clave Única de Registro de Población (CURP, si no aparece en la identificación), y llenar debidamente la solicitud de ingreso al programa proporcionada por la SEBIEN.

Es requisito indispensable entregar la documentación completa para ser considerado en el programa, y los originales solo se solicitarán para verificar la autenticidad de las copias.

¿Cómo pedir el Ingreso Ciudadano Universal en CDMX?

El programa Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años (ICU)", cuyo propósito es contribuir al derecho a una vida digna, estableciendo mecanismos de protección social y garantizando un ingreso familiar mínimo. Los beneficiarios de este programa reciben un apoyo directo de dos mil pesos bimestrales.

Los requisitos para acceder al ICU incluyen tener entre 57 y 59 años y diez meses al momento de la inscripción, residir permanentemente en la Ciudad de México, no recibir otros apoyos económicos gubernamentales de la misma naturaleza, y realizar la solicitud de manera personal.

Al momento de la inscripción, se debe presentar original y entregar copia de una identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento (si la fecha no es visible en la identificación), CURP (si no aparece en la identificación) y un comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).