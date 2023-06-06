3 mil 354 mexicanos votaron en el extranjero durante elecciones en Edomex y Coahuila

Durante las elecciones de este domingo 04 de junio para renovar la gubernatura en Coahuila y el estado de México (Edomex), tres mil 354 mexicanos residentes en el extranjero, emitieron su voto en las tres modalidades: postal, electrónico y presencial, establecidas en el marco de los Procesos Electorales Locales 2022-2023, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo al Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, así como la recepción y contabilidad de la modalidad postal, se estableció el sufragio de mil 35 coahuilenses y dos mil 319 mexiquenses.

#VideoNota 📺 Este 4 de junio, coahuilenses y mexiquenses ejercieron su derecho al voto en libertad. #Elecciones2023MX pic.twitter.com/veGht7SKAU — @INEMexico (@INEMexico) June 6, 2023

¿Cuántos mexicanos en el extranjero emitieron su voto de manera presencial?

En la modalidad del voto presencial, 210 mexicanos radicados en el extranjero sufrajaron en los consulados de México en las ciudades de Chicago, Dallas y Los Ángeles, en Estados Unidos, y Montreal, en Canadá. De los 210, 79 fueron coahuilenses y 131 mexiquenses.

En la modalidad del Voto Electrónico por Internet se inscribieron en la Lista Nominal de Electores cuatro mil 804 ciudadanas y ciudadanos coahuilenses y mexiquenses residentes en el extranjero, y emitieron su sufragio mil 943, de los cuales 567 son de Coahuila y mil 376 de Edomex.

En tanto, mil 201 personas, 389 coahuilenses y 812 mexiquenses, eligieron participar en las elecciones en la modalidad postal.

En la página: www.votoextranjero.mx se puede consultar el informe final que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del INE, sobre el número de votos emitidos por las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

INE implementa en estas elecciones voto de manera presencial en el extrajero

El INE, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), este año implementó un piloto de votación presencial en consulados para que la ciudadanía coahuilense y mexiquense residente en el extranjero pudiera emitir su voto.

Se instalaron Módulos Receptores de Votación en los consulados de Chicago, Dallas, Los Ángeles y Montreal.

En estos módulos ejercieron su voto las ciudadanas y ciudadanos con las siguientes características:

Con credencial para votar tramitada en México vigente, cuyo domicilio esté en Coahuila o Estado de México y que se hayan registrado para votar, antes del 10 de marzo de 2023, bajo la modalidad presencial.