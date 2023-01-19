Firman acuerdo de transparencia en elecciones 2023 de Edomex

Autoridades electorales firmaron un acuerdo para que las elecciones 2023 que se realizarán en el Estado de México (Edomex) el próximo 4 de junio los comicios se lleven a cabo con transparencia y que haya "piso parejo" para los actores políticos que participen.

El Instituto Electoral del Edomex (IEEM), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) firmaron el acuerdo por la integridad electoral de las elecciones 2023, en las que se renovará la gubernatura.

Se firma el Acuerdo por la Integridad. Proceso Electoral 2023, Estado de México. pic.twitter.com/KVmJMgWzEM — IEEM (@IEEM_MX) January 19, 2023

A la firma de este acuerdo también participaron los partidos políticos que contenderán en las elecciones 2023, así como el gobernador dle Edomex, Alfredo Del Mazo.

Buscan fortalecer democracia de Edomex con acuerdo de elecciones 2023

El IEEM, el INE, el Tribunal Electoral, partidos políticos y el gobernador del Edomex se comprometieron a respetar la voluntad de la ciudadanía y a garantizar que su voto se emitiera de forma libre.

El acuerdo cuenta con 12 puntos, indicaron autoridades electorales con el que se busca fortalecer la democracia al respetar las reglas de las elecciones de 2023.

Los partidos políticos que contenderán en los comicios del 4 de enero también se comprometieron a respetar la ley y los resultados.

Mientras que las autoridades electorales prometieron actuar y resolver con oportunidad, imparcialidad e independencia las controversias que se presenten.

Nuestro mayor reconocimiento al @INEMexico, @TEPJF_informa, @IEEM_MX, @TeemOficial y a los partidos políticos por su compromiso con la democracia en el Estado de México y la firma del Acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral del #Edoméx 2023. pic.twitter.com/3s49VfxNKi — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) January 19, 2023

El gobierno del Edomex también se comprometió a fortalecer la solidez institucional y a atender con apertura a las instituciones electorales, partidos políticos y las organizaciones ciudadanas.

El próximo 4 de junio, los habitantes del Edomex elegirán a su próximo gobernador o gobernadora que estará en funciones hasta el 2029.