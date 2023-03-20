Movimiento Ciudadano reitera su salida de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

Movimiento Ciudadano (MC) reiteró su salida de las elecciones 2023, próximas a ocurrir el 4 de junio en Estado de México (Edomex) y Coahuila, pues afirmó que priorizará las elecciones 2024 para la presidencia de México.

A pesar de que desde el pasado 6 de marzo, el partido naranja ya había asegurado que no participaría en los comicios en Edomex y Coahuila, fue el 19 de marzo cuando, oficialmente, se retiró de las elecciones.

Movimiento Ciudadano entregó un oficio en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde notificó que por decisión de la coordinadora ciudadana nacional del partido no van a participar en el proceso electoral del 4 de junio.

Movimiento Ciudadano abandona las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

|Twitter @IrvingPineda

Movimiento Ciudadano quiere enfocarse en elecciones 2024 para la presidencia de México

De acuerdo con Rodrigo Samperio, diputado Federal de Movimiento Ciudadano, la principal razón de retirarse de las elecciones 2023 es que quieren enfocarse en las elecciones 2024, donde se buscará la silla presidencial de México.

“En Movimiento Ciudadano, nunca hemos tenido miedo, siempre hemos estado al frente; sin embargo, en esta ocasión, tenemos que ser prudentes. Siendo prudentes, tenemos que hacernos a un lado y ver el proyecto más grande; el 2024. En ese proyecto es dónde vamos a hacer la diferencia”, destacó el pasado 6 de marzo.

Movimiento Ciudadano se retira por segunda vez de comicios para gubernatura

Tras la noticia de que Movimiento Ciudadano se retiró de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, se recordó que esta no es la primera vez que el partido naranja se retira de los comicios para la gubernatura.

La ocasión anterior fue en 2017, cuando dio a conocer, a través de la radio y televisión, en la etapa de precampañas e intercampañas, su retiro del proceso electoral.

Con esta decisión, tendrá que regresar el dinero obtenido por el IEEM como lo hizo en 2017. Cabe recordar que este fijó el límite de gasto para las campañas en 448 millones 801 mil pesos y 94 centavos para cada una de las candidatas para las elecciones 2023.

