INE pide reforma de leyes para garantizar paridad de género rumbo a Elecciones 2024 en Puebla

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), las consejeras y consejeros aprobaron los criterios de paridad de género, mismos que deberán cumplir todos los partidos políticos.

El acuerdo alcanzado por unanimidad de votos, estipula que se postule a cinco mujeres y a cuatro hombres para las ocho gubernaturas, además de la Jefatura de Gobierno de la CDMX que se disputarán durante las Elecciones 2024, entre las que se incluye al estado de Puebla.

📺El @INEMexico impulsa la paridad en la postulación de candidaturas a gubernaturas y jefatura de gobierno de las #Elecciones2024MX. https://t.co/mX3BuAWEUP pic.twitter.com/NsJz20zoxQ — @INEMexico (@INEMexico) October 25, 2023

Dania Ravel Cuevas, consejera del INE, acusó al Congreso de Puebla de incurrir en omisión legislativa, esto por no garantizar la participación de las mujeres en la renovación de su gubernatura.

Ravel dijo que desde julio de 2020, los diputados poblanos incluyeron en la Constitución de su estado que el acceso al Poder Ejecutivo se someterá a los criterios de la paridad de género, pero que no se concretaron las modificaciones a leyes secundarias en el plazo de los seis meses: “En realidad solamente está el principio, igual que está en la Constitución federal, pero no está el desarrollo legislativo, me parece que existe también ahí una omisión legislativa”, sentenció.

Por lo anterior es que el estado de Puebla fue incluido en la lista de las nueve entidades del país en donde los partidos políticos deberán postular mujeres. Conforme a las fechas oficiales, Puebla tiene hasta el próximo 24 de diciembre 2023 para definir sus perfiles rumbo a la gubernatura en las Elecciones 2024 en Puebla.

Carla Humprhey Jordan, consejera del INE señaló que el Instituto Nacional Electoral sí cuenta con las facultades para establecer, además de regular reglas para que los partidos políticos cumplan con la paridad de género tanto en las ocho gubernaturas, como en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que se disputarán en las Elecciones 2024.

Candidatura de Morena “se tambalea” en Puebla

Después del acuerdo del Consejo General del INE, se ha puesto en duda la decisión de Morena acerca de postular a su denominada “carta fuerte” para renovar la gubernatura del estado de Puebla, justino en donde los que llevan la delantera en las preferencias, son hombres.

De entre sus siete posibles aspirantes, los que se encuentran mejor posicionados para contender por la gubernatura en el estado de Puebla se encuentran el senador, Alejandro Armenta Mier; el diputado federal, Ignacio Mier Velazco, además del exsecretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez.

Respecto de las mujeres, se muestra una menor preferencia electoral en Puebla, pero las más destacadas son la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, además de la exsecretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.