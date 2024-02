¿En México también? Los países donde el voto es obligatorio y hay consecuencias

Rumbo a las elecciones 2024 en México, las cuales serán las más grandes de la historia del país, donde además de la presidencia se elegirán más de 20 mil cargos, mucha gente se pregunta si votar es solamente un derecho o una obligación de la cual podría haber consecuencias en caso de no hacerlo, pues algunos países de Latinoamérica sí plantean sanciones.

¿En qué países es obligatorio el voto y qué pasa en caso de no hacerlo?

En algunos países alrededor del mundo es obligatorio votar, pues no solo se considera un derecho, sino también como un deber ciudadano. Esta es la lista de algunos de ellos:



El Código Electoral Nacional de Argentina establece que “se impondrá una multa de entre 50 a 500 pesos argentinos al elector, mayor de 18 y menor de 70 años, que deje de emitir su voto y no justifique ante la justicia nacional electoral, dentro de los 60 días de la respectiva elección”.

En Perú, la multa por no votar depende de la zona en que se localice la persona.

Brasil: multa de 3 a 10% del salario mínimo de la región.

Ecuador: multas equivalentes al 10% de una remuneración mensual unificada.

Paraguay: multa equivalente de medio a un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas.

Uruguay: multa equivalente al monto de una Unidad Reajustable por la primera vez y de tres Unidades Reajustables por cada una de las siguientes.

¿Es obligatorio votar en México?

México es considerado como un país donde el sufragio es obligatorio; sin embargo, no se aplican sanciones. La no emisión de voto no es considerada como una falta. Por otro lado, el voto es un derecho y una obligación ciudadana, por lo cual, es importante emitir el voto en las elecciones federales y locales, incluso si no se está de acuerdo con las ideas que presentan los candidatos, pues incluso el voto nulo es considerado como un derecho al sufragio y la libertad de expresión de los electores.