¿Hasta cuándo puedes recuperar tu registro para votar desde el extranjero en elecciones 2024?

El Instituto Nacional Electoral (INE) recientemente dio a conocer irregularidades en el voto en el extranjero, por lo que dio de baja miles de solicitudes, esto, con el propósito de transparentar el voto en las elecciones 2024. A pesar de su decisión, las personas todavía pueden recuperar su registro, descubre hasta cuándo se podrá hacer.

Como resultado de la revisión de solicitudes a la LNE-Extranjero impulsada por los #PartidosPolíticos y por las propias Consejerías, el @INEMexico detectó diversas inconsistencias.



Derivado de esta revisión 39,724 solicitudes fueron dictaminadas como improcedentes por distintos… pic.twitter.com/0jEa19byF1 — @INEMexico (@INEMexico) April 13, 2024

¿Por qué se dieron de baja miles de solicitudes para votar en el extranjero?

El órgano electoral dio a conocer que al menos 39 mil 724 solicitudes para votar en el extranjero fueron dictaminadas como “improcedentes” por motivos como:



Irregularidades en la firma

Irregularidades en el Comprobante de Domicilio

Incumplimiento en los requisitos

Registros con múltiples irregularidades

Tras este proceso, se informó que la lista quedó conformada por un total de 187 mil 388 registros.

¿Hasta cuándo tienen las personas para recuperar su registro y votar en el extranjero?

Las mexicanas y mexicanos que recibieron notificación de improcedencia de su registro en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero pueden solicitar una rectificación a más tardar el 5 de mayo. Para poder realizar esto, deberán enviar su documentación correcta para ser analizada y, en su caso, ser incorporados a la Lisa Nominal de Electores.

¿Cómo realizar la aclaración del voto extranjero?

Para realizar la aclaración, la ciudadanía podrá comunicarse a la línea INETEL 1 (866) 986 8306 desde Estados Unidos sin costo; al +52 (55) 5481 9897 desde otros países; o bien al 55 57 28 27 00, ext. 350176, 391002 y 372162; o, al 55 5480 0400 ext. 350585 y 350176. Otra vía de contacto es el correo voto.extranjero@ine.mx.

Para solicitar la aclaración, la ciudadanía deberá proporcionar su nombre completo y el folio de seguimiento de su solicitud de registro en la LNE-Extranjero. Posteriormente, el INE se pondrá en contacto para decirles específicamente qué se necesita para que el registro proceda.

También se especificó que si algunas personas no alcanzan a hacer su aclaración o no es procedente, no serán excluidas de la posibilidad de participar en las elecciones, pues podrán hacerlo si tienen credencial de elector en el extranjero, en las casillas especiales de sedes consulares.