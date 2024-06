Elecciones 2024 en México: ¿Qué pasa si sigo en la fila de la casilla para votar a las 6 de la tarde?

¡Atención, votantes! Si todavía no has ido a votar en las elecciones 2024 en México, que se llevan a cabo hoy domingo 2 de junio, te damos la información de los horarios de las casillas para votar, además de qué llevar y qué no es necesario llevar para emitir tu voto, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explica.

¿Cuál es el horario de las casillas para votar el domingo 2 de junio?

El horario de las casillas es ya conocido por ser el mismo que en otras elecciones, para este 2024 es de las 8:00 horas de la mañana hasta las 18:00 horas. Pero es importante destacar, que, en el caso de las casillas especiales, estas tienen un horario diferente. Abrieron de igual manera a las 8, pero cierran en cuanto se les terminan las boletas, pues solamente cuentan con mil.

¿Qué pasa si sigo en la fila de la casilla para votar y dan las 6 de la tarde?

En el caso de que estés formada o formado en la fila de la casilla para emitir tu voto y dan las 6 de la tarde: ¿Te dejarán votar o no? La respuesta es sí, mientras estés en la fila para emitir tu voto y da la hora para el cierre de casillas, podrás emitir tu voto. Además, la única manera en la que una casilla cierre antes de la hora oficial es si todos los electores de la lista nominal de esa casilla ya fueron a votar.

¿Cómo ubicar mi casilla para votar?

Para conocer la casilla más cercana a tu domicilio solo debes seguir los siguientes pasos:



Ingresar a la página https://ubicatucasilla.ine.mx/

Seleccionar la entidad y la sección electoral que aparece en tu credencial para votar

El buscador te arrojará la ubicación de la casilla donde podrás ejercer tu voto

En el caso de que no te encuentres cerca de tu sección el próximo domingo 2 de junio, para saber cuál es la casilla especial más cercana, deberás seguir los mismos pasos y poner el estado donde te encuentras; el buscador te arrojará la casilla especial más cerca de ti.