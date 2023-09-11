INE avala el Conteo Rápido en elecciones 2024 para nueve estados

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ejercer la facultad de asunción parcial para el diseño, implementación y operación del Conteo Rápido para las elecciones 2024, las cuales se llevarán a cabo en ocho entidades y en la Ciudad de México (CDMX).

El Conteo Rápido permitirá hacer del conocimiento de las y los electores las tendencias de votación la misma noche de la jornada electoral, es decir, el domingo 2 de junio, que se obtendrán a través de una muestra probabilística de casilla mediante procedimientos científicos, con la que se estima la preferencia en casillas y el nivel de participación, informó la Consejera Carla Humphrey.

Las elecciones 2024 serán las más grandes de la historia de México, pues además será la primera vez que se elegirán cargos en los 32 estados de la República Mexicana.

📊En las #Elecciones2024MX, el @INEMexico llevará a cabo los #ConteosRápidos de 8 gubernaturas y de la Jefatura de Gobierno de la CDMX. https://t.co/3LkP8je9Gt pic.twitter.com/0zYgiWPGO6 — @INEMexico (@INEMexico) September 11, 2023

¿Qué estados tienen elecciones en 2024?

Los estados donde habrá elecciones y se implementará el Conteo Rápido por medio de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) serán:



Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

CDMX

Por su parte, la consejera Dania Ravel destacó que tanto el Conteo Rápido, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y, por último, los cómputos, son factores que confluyen y concuerdan en un mismo resultado generando certeza, calmando tensiones y evitando noticias sensacionalistas y falsas que pueden crear incertidumbre.

Asimismo, destacó que el INE ha coordinado 30 conteos rápidos a nivel local y "en esta ocasión, agregó, con la asunción parcial, se convierte en un ejercicio virtuoso por el mecanismo colaborativo que permite el ahorro de los recursos a los OPL al facilitar la infraestructura del INE en las entidades".

Será la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) será la institución educativa que realice el monitoreo y análisis de las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales para las elecciones 2024.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei afirmó que el Conteo Rápido genera tranquilidad y certeza el día de la jornada electoral en el país.