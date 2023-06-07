¿Otro intento? Estas han sido todas las veces que Marcelo Ebrard ha buscado ser candidato a la Presidencia

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, ofreció un mensaje ante los medios de comunicación para externar su deseo de ser presidenciable de Morena en las elecciones 2024, por lo que resaltó que el próximo lunes 12 de junio presentará su renuncia de la dependencia de gobierno para intentar cumplir con un sueño que tiene desde el 2007.

En un mensaje ofrecido al interior del Hotel Hilton Alameda, Ebrard resaltó su entusiasmo por formar parte de la Cuarta Transformación y aseguró que actuará con congruencia durante los próximos meses; tras el discurso, en redes sociales los usuarios se cuestionan cuántas veces ha intentado ir por la presidencia, pues previamente externó su deseo de tomar el poder ejecutivo.

"Me entusiasma participar en este gran movimiento de Morena, de la Cuarta Transformación y actuar con congruencia, por eso me separo del cargo para encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos", señaló.

¿Cuál es el perfil político de Marcelo Ebrard?

La actividad política del actual canciller, Marcelo Ebrard, nació en 1992 cuando se desempeñó como secretario de gobierno durante la administración de Manuel Camacho; sin embargo, cinco años después, en 1997 lo eligieron como Diputado Federal hasta que decidió convertirse en secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era jefe de gobierno.

Marcelo Ebrard no sólo se desempeñó en la política nacional, en 2016 se integró al equipo de Hillary Clinton, quien buscaba la presidencia de Estados Unidos, al término de las elecciones volvió a México y en 2018 lo nombraron Secretario de Relaciones Exteriores.

🚨#ÚLTIMAHORA | El canciller @m_ebrard informa que presentará su renuncia a la @SRE_mx el próximo 12 de junio para dedicarse de lleno al proceso para definir al candidato de #Morena a la presidencia de México. pic.twitter.com/waC0mSp8Jb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 6, 2023

Marcelo Ebrard: ¿Cuántas veces ha buscado ser candidato a la presidencia?

Para comprender la decisión que tomó el canciller Marcelo Ebrard este 6 de junio es necesario remontarse al 2007, cuando levantó la voz ante la entidad política y expresó su deseo de ser presidente de México; sin embargo, tras la llegada de Morena y la aceptación que ha tenido al frente de la SRE, en julio de 2021 expresó oficialmente sus intenciones de contender en los siguientes años.

“Seamos consistentes, perseverantes y leales y por supuesto que cuando se den las normas y lleguen los tiempos, estamos a la mitad del gobierno, cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo con las reglas que en su momento se den”, afirmó el pasado 13 de julio de 2021.

En los últimos meses las especulaciones sobre cuándo podría renunciar aumentaron al tiempo que miembros de su gabinete anunciaban sus salidas de Relaciones Exteriores; finalmente, el mensaje llegó acompañado de una petición, que la encuesta sea amplia, transparente y verificable.