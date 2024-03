¿Qué pasa si no asisto a ser funcionario de casilla el día de las elecciones 2024?

Estas elecciones de 2024 serán las más grandes que ha tenido México, ya que se elegirán más de 20 mil cargos federales y locales, de los cuales el más importante es el de presidente de México. En esto, el funcionario de casilla tiene una labor fundamental.

Otros cargos que se elegirán en el país son las gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías.

En los estados destacan las votaciones en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, ya que ahí se determinará quiénes serán los nuevos gobernadores.

Y una tarea esencial para estos comicios es la de ser funcionario de casilla, pero existe la pregunta de ¿Qué pasa si no asisto el día de las elecciones 2024? Aquí te lo decimos.

¿Qué es un funcionario de casilla?

Primero debemos saber que un funcionario de casilla es un ciudadano o ciudadana seleccionado mediante doble sorteo y capacitados por el INE para integrar las mesas directivas de casillas.

De acuerdo con el Manual de la y el funcionario de casilla del INE, cada casilla está conformada por siete funcionarios o funcionarias: cuatro son propietarios o propietarias (presidente, secretarios y escrutadores) y tres suplentes generales.

Los funcionarios de casilla se convierten en la autoridad electoral ciudadana, las cuales son responsables de hacer valer y respetar el voto de las personas.

¿Quiénes serán funcionarios de casilla en las elecciones de 2024?

En estos comicios serán funcionarios de casilla las personas que hayan nacido en marzo y abril, cuyo primer apellido inicie con la letra “A”.

Desde el 9 de febrero, los capacitadores asistentes electorales visitan los domicilios de los seleccionados. Y así lo harán hasta el 13 de marzo, con el fin de capacitar a 12.8 millones de personas. En sí se necesitan un millón 530, pero se toma un número mayor, en caso de que algunos no acudan.

¿Qué pasa si no asisto a ser funcionario de casilla?

Según el Artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, “es obligación de los ciudadanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de esta Ley”.

También señala que “Es derecho exclusivo de los ciudadanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en las consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se realicen de conformidad con la legislación correspondiente, en la forma y términos que determine el Consejo General, y en los términos previstos en esta Ley”.

En caso de que no puedas o no quieras ser funcionario de casilla, no habrá sanciones, multas o repercusiones legales en tu contra. De hecho el INE busca reemplazos para garantizar que exista el número necesario de funcionarios de casilla, por eso es que escoge a algunos como suplentes.