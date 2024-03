¿Xóchitl Gálvez respalda derecho al aborto? Esto dijo la candidata presidencial a las elecciones 2024

En víspera del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo (8M) en nuestro país y diversas partes del mundo, la candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ en las próximas elecciones 2024, mejor conocida como Xóchitl Gálvez, se pronunció acerca de su opinión respecto al derecho al aborto, ¿qué dijo?

Xóchitl Gálvez es aspirante presidencial de la República en las elecciones de 2024. La candidata forma parte de la coalición del PAN, PRI y PRD; sin embargo, antes de presentarse como aspirante, fungió en diversos cargos políticos, como:



Senadora de la República - 2018 a 2023.

Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - 2003 a 2006.

Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo - 2015 a 2018.

En su trayectoria política, Xóchitl Gálvez se ha expresado a favor del respeto y defensa por los derechos a las mujeres en México, por lo que en el marco del 8M, la hoy candidata a la presidencia de la República dejó claro su perspectiva en el tema.

Xóchitl Gálvez, aspirante a las elecciones 2024, respalda derecho al aborto

En su conferencia de prensa “Sin miedo a la verdad”, la aspirante presidencial se autodefinió como “una mujer de libertades”, destacando, que, si bien, los partidos políticos con los que se encuentra en coalición definen sus agendas, ella está a favor de que las mujeres decidan sobre sus cuerpos.

“Desde mi punto de vista no habrá paso atrás en ningún derecho obtenido por las mujeres, no estoy de acuerdo con criminalizar en absoluto a ninguna mujer que se practique un aborto, estoy totalmente en contra y en ese sentido serán los partidos políticos los que definan esa agenda. En este momento no es un tema de discusión, pero sabes que soy una mujer de libertades y también soy una mujer que ha dicho que las mujeres que decidan tener a sus hijos no van a estar solas”, aclaró Gálvez al ser cuestionada respecto al tema.

Finalmente, la aspirante reafirmó su compromiso con el tema y apuntó dentro de sus propuestas busca hacerle saber a las mujeres que cuidará de ellas y no habrá un retroceso respecto a sus derechos de libertad: “Yo que quiero decirle a las mujeres que voy a cuidar de ellas, van a contar conmigo”.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de México en 2024?

El próximo domingo 2 de junio de 2024 se celebrarán las elecciones en México, en la que se elegirá diversos cargos públicos, siendo el más destacable, será la o el aspirante que ocupe la banda presidencial y se desempeñe como sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).