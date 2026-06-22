Morena se adelanta al calendario y arranca la ruta hacia las elecciones de 2027

Aunque el proceso electoral formal para las gubernaturas de 2027 todavía está lejos de iniciar, Morena comenzó este 22 de junio el registro de aspirantes a las coordinaciones estatales de la llamada “defensa de la transformación y la soberanía nacional”, una figura que el partido ha utilizado en procesos anteriores para definir a quienes posteriormente se convierten en sus candidaturas.

Esta decisión vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre los llamados actos anticipados de campaña, debido a que la legislación electoral establece tiempos específicos para la selección de candidatos y el inicio de las campañas, mientras que desde ahora algunos aspirantes ya realizan eventos públicos, giras y concentraciones con estructura territorial.

Morena abre el registro de aspirantes a coordinaciones estatales

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció el inicio del registro de quienes buscarán convertirse en coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Aunque oficialmente estos cargos no representan una candidatura, en procesos anteriores esta figura ha servido como antesala para definir a quienes después compiten por las gubernaturas bajo las siglas del partido.

Con este anuncio también comenzaron las solicitudes de licencia de diversos legisladores de la llamada Cuarta Transformación que buscan participar en el proceso interno.

En total, 17 legisladores solicitaron separarse temporalmente de sus cargos para buscar alguna de las coordinaciones estatales, mientras se prevé que en los próximos meses aumente el número de aspirantes a diputaciones, alcaldías y otros cargos de elección popular.

Crecen los señalamientos por posibles actos anticipados

El inicio del proceso interno también ha estado acompañado por eventos públicos encabezados por algunos aspirantes.

Uno de los casos mencionados ha sido el del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien convirtió la celebración del cumpleaños de una de sus hijas en un acto donde recibió muestras públicas de respaldo político.

En Sonora, la senadora Lorenia Valles encabezó un evento en la Arena Sonora, en Hermosillo, donde reunió a simpatizantes e invitados especiales.

Tras esa reunión surgieron cuestionamientos sobre el financiamiento del evento, incluyendo la renta del recinto, el uso de pantallas, la logística y el traslado de asistentes. Hasta el momento no se ha informado públicamente quién cubrió esos gastos.

Denuncias y debate sobre la actuación del INE

Mientras continúan estos eventos, ya existen alrededor de 180 denuncias relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña.

Las críticas también alcanzan al Instituto Nacional Electoral (INE), al que diversos actores políticos acusan de no contar con lineamientos suficientes para atender este tipo de casos durante los procesos internos de los partidos.

Oposición cuestiona el uso de recursos públicos

Desde la oposición también surgieron críticas hacia la nueva dirigencia nacional de Morena.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, aseguró que Ariadna Montiel fue designada al frente del partido por su experiencia en la estrategia territorial cuando encabezó la Secretaría de Bienestar, y señaló que existen denuncias relacionadas con un presunto uso político de los programas sociales. Morena ha rechazado en distintas ocasiones ese tipo de acusaciones.

Al mismo tiempo, otras figuras políticas comenzaron a mostrar acercamientos rumbo al siguiente proceso electoral. Entre ellas destaca la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien apareció públicamente junto al activista Julián LeBarón durante un evento en ese municipio.