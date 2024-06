¡Buenas noticias! No habrá restricciones vehiculares para votar este 2 de junio en CDMX y Edomex

El siguiente domingo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones en México, en las que las personas acudirán a las casillas y elegirán a la persona que sea la o el próximo Presidente de México, además de que votarán por la persona que deseen que sea titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y no solo ello, sino que también se renovarán ocho gubernaturas, se elegirán a diputados y senadores.

¿Pero qué pasará si deseo ir a votar en mi automóvil ese día? Estas últimas semanas se han registrado malas condiciones del aire y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha tenido que activar la Fase I por contingencia ambiental en varias ocasiones, lo que representa que muchos automovilistas de la Zona Metropolitana del Valle de México tengan que suspender la circulación por el Hoy No Circula que se implementa.

¿Qué pasará con las restricciones vehiculares el 2 de junio?

Aunque para el fin de semana, la CAMe dio a conocer este viernes 31 de mayo que los pronósticos meteorológicos indican que se podrían presentar condiciones adversas que favorecen la formación y acumulación de ozono, con la probabilidad de alcanzar concentraciones elevadas de este contaminante.





No obstante, informó que “con la finalidad de no contravenir los mandatos constitucionales, las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México acordaron que, durante este domingo 2 de junio, no se aplicará ningún tipo de restricción a la circulación vehicular en la ZMVM, para que la población pueda ejercer su libre derecho al voto”.

Previamente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis dijo que este día que se suspendió la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono que se había activado en la Ciudad de México y el Estado de México, esto “debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa para dar por concluida la contingencia”.